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Законодательство РК

Налоговая задолженность ИП и юридических лиц: могут ли арестовать счет

могут ли налоговые органы приостановить счет ИП или юрлиц за неуплату налогов Фото: Zakon.kz
Могут ли налоговики за неуплату налоговой задолженности приостановить расходные операции по банковским счетам и кассе? В каких случаях применяются такие меры, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

Так, статьей 19 Налогового кодекса предусмотрено, что органы государственных доходов обязаны применять способы обеспечения исполнения налогового обязательства и взыскивать налоговую задолженность налогоплательщика в принудительном порядке.

При этом до начала применения способов обеспечения исполнения, не выполненного в срок налогового обязательства, налогоплательщику направляется уведомление о погашении налоговой задолженности.

В случае неисполнения вышеуказанного уведомления органом государственных доходов производится приостановление расходных операции по банковским счетам и кассе налогоплательщика, отнесенным в соответствии с системой управления рисками к категории:

  • высокого уровня риска – по истечении одного рабочего дня со дня вручения уведомления о погашении налоговой задолженности;
  • среднего уровня риска – по истечении десяти рабочих дней со дня вручения уведомления о погашении налоговой задолженности.

В КГД отметили, что распоряжения органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам и кассе (РПРО) плательщика отменяются органом государственных доходов, вынесшим такие распоряжения, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем погашения налоговой задолженности.

При этом формирование и отправка отзывов РПРО по банковским счетам и кассе производятся в автоматическом режиме в информационной системе "Интегрированная налоговая информационная система Республики Казахстан" с учетом данных лицевых счетов, которые ведутся в информационной системе "Централизованный унифицированный лицевой счет".

В КГД добавили, что вышеуказанный порядок взыскания налоговой задолженности применяется только в отношении ИП и юридических лиц.


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