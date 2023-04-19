Токаев призвал чиновников быть государственниками-реформаторами

Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны заявил, что Казахстан приступает к реализации масштабных реформ. При этом он указал на ответственность чиновников за их реализацию перед казахстанцами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан – единственное в нашем геополитическом регионе государство, которое встало на путь масштабных реформ.

"Нам будет трудно, но этот путь мы должны обязательно осилить. Нам нужно незамедлительно приступить к этой работе. Каждый из присутствующих на сегодняшнем заседании должен осознавать высокую персональную ответственность прежде всего перед народом, перед жителями своего региона, города, района или села. Именно от ваших решений и действий зависит настоящее и будущее нашей страны", – заявил президент.

В этой связи он считает, что Кабмин не должен ограничиваться только решением текущих оперативных вопросов. Они, добавил президент, должны стать государственниками-реформаторами.

"Главная цель всех реформ – повышение качества жизни граждан. Для этого нужно увеличивать доходы населения, создавать комфортную для проживания среду, обеспечивать безопасность и расширять возможности для всестороннего развития людей. Безусловно, реализация всех намеченных преобразований возможна только в условиях сильной рыночной экономики", – резюмировал глава государства.

В Астане проходит совещание по вопросам развития страны с участием президента.

