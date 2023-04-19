Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев: Мы наблюдаем небывалый за последние 15 лет рост цен на продукты

Токаев: Мы наблюдаем небывалый за последние 15 лет рост цен на продукты Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
19 апреля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, высказался о ценах на продукты, сообщает Zakon.kz.

"Мы наблюдаем небывалый за последние 15 лет рост цен на продовольственные товары. В феврале текущего года инфляция составила 21,3%, достигнув своего пика", – заявил президент.

Он отметил, что более половины средств, которые люди тратят каждый месяц, идет на продукты питания.

"Действия правительства становятся недостаточными. Запретительные и ограничительные меры действуют только временно. Можно сказать, что такие шаги не позволят избавиться от неприятностей раз и навсегда, даже усугубив проблему. Реального результата в развитии сельского хозяйства и промышленности нет. Вот и основная причина пищевой инфляции. Объем производимого в стране товара недостаточен для обеспечения внутреннего спроса. Зависим от импорта".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, к вопросу насыщения рынка отечественной продукцией, удешевлению факторов ее производства необходимо подходить более комплексно, вдумчиво, без лозунгов и обещаний.

"Нужно пройтись по всей цепочке от производства до реализации и понять, что приводит к удорожанию".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что действующая модель управления агропромышленным комплексом не раскрывает потенциал отрасли.

"Перед правительством стоит задача обеспечения устойчивого роста агропромышленного комплекса. Помимо увеличения объема выпускаемой отечественной продукции, для борьбы с резкими скачками цен важно правильно использовать стабилизационные фонды. Сегодня они действуют разрозненно и непрозрачно. Регулярно выявляются коррупционные схемы. Поэтому предстоит, в том числе, более активно использовать потенциал Продкорпорации для закупа и интервенций по основным товарным позициям, усилить координацию работы Продкорпорации со стабфондами СПК".Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что единообразие подходов, ориентация госкомпании на снижение колебаний цен позволят получить рыночный антиинфляционный инструмент.

В Астане под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит совещание по вопросам социально-экономического развития страны.

Читайте также

Провальной назвал работу по обеспечению теплом в стране Токаев

В Жамбылской области пройдет международный инвестиционный форум ZHEIF-2023

Токаев: Модель простого экспорта сырья уже не работает

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Правила назначения базовой пенсии и по возрасту
Как в Казахстане будут назначать базовую пенсию и по возрасту
как назначаются пособия лицам с инвалидностью
Как назначаются пособия для лиц с инвалидностью и их опекунам
За крупную взятку задержаны высокопоставленные сотрудники акимата в Шымкенте
За крупную взятку задержаны высокопоставленные сотрудники акимата в Шымкенте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления