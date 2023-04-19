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Токаев поручил правительству пересмотреть налоговую политику

Токаев поручил правительству пересмотреть налоговую политику Фото: akorda.kz
На совещании по социально-экономическому развитию страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству пересмотреть налоговую политику в сторону гибкости, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам президента, налоговые льготы следует переориентировать в основном на привлечение инвестиций в производство продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование технологичного экспорта.

"Хотел бы, чтобы все поняли мою позицию: всю экономическую политику мы должны подчинить задаче диверсификации экономики, ее индустриализации и, в конечном счете, привлечению инвестиций. Акимы всех уровней должны повседневно думать о привлечении инвестиций и создании рабочих мест, а правительство обязано им помогать в этом. С другой стороны, как я всегда говорил, налоговая политика должна быть стимулирующей и гибкой".Касым-Жомарт Токаев

Например, как он добавил, сегодня в Казахстане имеется множество месторождений твердых полезных ископаемых, которые при текущем налогообложении разрабатывать экономически нецелесообразно и невыгодно.

"Сырье просто лежит в земле, зачастую рядом с моногородами, хотя могло бы использоваться на благо граждан. Почему бы по примеру сложных нефтегазовых месторождений не облегчить для таких малорентабельных новых проектов налоговое бремя в обмен на создание рабочих мест, строительство перерабатывающих мощностей, выполнение соцобязательств?"Касым-Жомарт Токаев

По его мнению, правительству нужно заняться этой работой и учесть ее при разработке новой налоговой политики.

"Налоговая политика должна быть гибкая – это в конце концов не Священное писание".Касым-Жомарт Токаев

Ранее на первом заседании Национального совета по науке и технологиям глава государства обращался к премьер-министру Алихану Смаилову и говорил примерно то же самое, что Налоговый кодекс должен быть простым нормативным актом и нельзя превращать его в священную книгу.

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