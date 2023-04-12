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Нельзя превращать Налоговый кодекс в священную книгу – Токаев обратился к Смаилову

наука Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к премьер-министру Алихану Смаилову на первом заседании Национального совета по науке и технологиям. Он отметил, что Налоговый кодекс должен быть простым нормативным актом и нельзя превращать его в священную книгу, сообщает Zakon.kz.

Для стимулирования вложений бизнеса в науку требуется внедрить налоговые льготы и инвестиционные преференции в виде так называемых "супервычетов", отметил президент. 

"Алихан Асханович, посмотрите, как мы можем стимулировать за счет снижения налоговой нагрузки и большего привлечения инвестиций в науку. Мне кажется, нам нужно очень гибко подходить к налоговой политике. Там, где возможно снижать, не надо бояться. В конце концов, Налоговый кодекс должен быть простым нормативным актом, который позволяет в его рамках принимать соответствующие решения. Нельзя превращать весь Налоговый кодекс объемом в 1000 страниц в некую священную книгу, к которой невозможно подойти. Давайте договоримся на этот счет", – сказал Токаев.

Они должны предоставляться предпринимателям, финансирующим НИОКР и развитие научных центров. "Такой опыт хорошо показал себя в Сингапуре, Китае, Южной Корее. Конкретные нормы нужно предусмотреть в Налоговом, Предпринимательском и Бюджетном кодексах уже в этом году», – отметил президент.

В целом глава государства подчеркнул, что правительству предстоит реализовать комплекс мер по формированию в Казахстане открытой модели науки. Прежде всего следует законодательно закрепить новые подходы к развитию науки, усилить взаимосвязь научно-технологической и экономической политики государства. 

Ранее о повышении доплат за ученые степени высказался президент.  


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