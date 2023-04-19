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Токаев высказался по поводу повышения цен на бензин и дизтопливо

Токаев высказался по поводу повышения цен на бензин и дизтопливо. Фото: Zakon.kz
На совещании по социально-экономическому развитию страны глава государства Касым-Жомарт Токаев 19 апреля поднял вопрос повышения цен на бензин и дизтопливо, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что средства должны быть направлены на реализацию новых нефтяных и газовых проектов, модернизацию НПЗ, а не на увеличение доходов посредников.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять дополнительные меры по повышению налоговой отдачи для государства при пересмотре цен на нефтепродукты.

"В целом, по тарифной политике нужно проработать вопрос введения "социальных норм потребления" регулируемых товаров и услуг. Это международная практика", – сказал глава государства. 

12 апреля вступил в силу приказ Минэнерго о предельных розничных ценах на некоторые виды нефтепродуктов.

Согласно документу, предельные цены составят:

  • на бензин марки Аи-92 и Аи-93 – до 205 тенге за литр;
  • на дизельное топливо – до 295 тенге за литр.

Следует отметить, что в Казахстане цены на ГСМ не менялись с осени 2021 года.

Вместе с тем стоимость дизтоплива для аграриев до завершения весенне-полевых работ меняться не будет. С учетом расходов операторов средняя цена по республике для аграриев составляет 204 тенге за литр, что на 31% ниже рыночной.

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