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Вступил в силу приказ Минэнерго о предельных розничных ценах на некоторые виды нефтепродуктов

Вступил в силу приказ Минэнерго о предельных розничных ценах на некоторые виды нефтепродуктов Фото: Zakon.kz
В Казахстане вступает в силу приказ Министерства энергетики Казахстана о предельных розничных ценах на некоторые виды нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz.

12 апреля т.г. вступает в силу приказ министра энергетики РК "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен".

Согласно документу, предельные цены составят:

  • на бензин марки Аи-92 и Аи-93 до 205 тг за литр;
  • на дизельное топливо до 295 тенге за литр.
Установление новых розничных цен на некоторые виды топлива является вынужденной мерой и связано с необходимостью снижения диспаритета его стоимости с соседними странами. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить возрастающие потребности внутреннего рынка.


Следует отметить, что в Казахстане цены на ГСМ не менялись с осени 2021 года.

Вместе с тем, стоимость дизтоплива для аграриев до завершения весенне-полевых работ меняться не будет. С учетом расходов операторов средняя цена по республике для аграриев составляет 204 тенге за литр, что на 31% ниже рыночной.

Регионам на весенне-полевые работы выделено 419 тыс. тонн удешевленного дизтоплива, это на 19 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Утвержденный объем на весенне-полевые работы будет отгружаться в приоритетном порядке. В феврале отгружено 77,1 из 81,1 тыс. тонн или 95%, в марте – 94,2 из 102,2 тыс. тонн или 92,2%.

При этом ранее установленные дифференцированные цены на дизтопливо остаются без изменений. В частности, граждане Казахстана при предъявлении водительского удостоверения могут купить 100 литров в сутки по цене 295 тенге за литр. Для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов, также при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан, утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по аналогичной цене. Для остальной категории лиц, а также для тех, кто покупает дизтопливо выше указанных лимитов, цена составит 450 тенге за литр.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса озвучил одну из причин планируемого роста цен на бензин и дизтопливо в Казахстане.

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