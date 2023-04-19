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Законодательство РК

В Казахстане утвердили предельный размер родительской платы за обучение в частных школах

утверждены размеры родительской платы за обучение в частных школах Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр просвещения РК приказом от 14 апреля 2023 года утвердил предельный размер родительской платы за обучение в частных организациях среднего образования, получающих государственный образовательный заказ, сообщает Zakon.kz.

 Так, утвержден государственный образовательный заказ на среднее образование в частных организациях образования в объеме, определенном соответствующей подпрограммой бюджетной программы Министерства просвещения РК на соответствующий финансовый год.

При этом предельный размер родительской платы за обучение в частных организациях среднего образования, получающих государственный образовательный заказ на среднее образование и реализующих:

  • общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, в размере 1200 МРП (4 140 000 тенге - в 2023 году), установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;
  • самостоятельно разработанные интегрированные образовательные программы, прошедшие авторизацию в Организации Международного Бакалавриата или международную институциональную аккредитацию, в размере 2400 МРП (8 280 000 тенге - в 2023 году).

Приказ вводится в действие с 29 апреля 2023 года.

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