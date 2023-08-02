В Казахстане наполовину сократят предельную родительскую плату в частных школах

Министерство просвещения подготовило изменения в приказ от 22 января 2020 года "Об утверждении государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования, предельного размера родительской платы за обучение", сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется установить с 1 января 2024 года предельный размер родительской платы за обучение в частных организациях среднего образования, получающих государственный образовательный заказ на среднее образование и реализующих:

общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, в размере 600-кратного МРП , действующего на 1 января соответствующего финансового года;

, действующего на 1 января соответствующего финансового года; самостоятельно разработанные интегрированные образовательные программы, прошедшие авторизацию в Организации Международного Бакалавриата или международную институциональную аккредитацию, в размере 1200-кратного МРП.

При этом говорится, что предусмотренный предельный размер родительской платы за обучение в частных организациях среднего образования, получающих государственный образовательный заказ на среднее образование, не включает в себя оплату за проживание (интернатные организации), подвоз обучающихся к частной организации среднего образования, предоставление дополнительных образовательных услуг и знаний сверх государственных общеобязательных стандартов образования, а также за питание обучающихся, осуществляемое в добровольном порядке.

В этом году предельный размер родительской платы составлял 1200 и 2400 МРП, соответственно.

Как поясняют в Министерстве просвещения, размер родительской платы сокращается на 50% в целях повышения доступности обучения для детей в частных организациях образования.

Вместе с тем указывается, что частные школы и родители обучающихся могут включить в договор оказания образовательных услуг фактически не вовлеченные непосредственно в образовательный процесс услуги за проживание (интернат), подвоз, предоставление дополнительных образовательных услуг и знаний, а также за питание обучающихся.

"В этой связи предлагается конкретизация рассматриваемой нормы в части уточнения о взимании родительской платы исключительно за оказание услуг по предоставлению среднего образования. Таким образом, дополнительные услуги будут предоставлять родителям обучающихся на добровольной, а не обязательной основе либо по приемлемой цене", – отмечают в Минпросвещения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 августа.

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