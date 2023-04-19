Токаев о современных реалиях: Нельзя просто сидеть и ждать у моря погоды

19 апреля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, заявил, что мы живем в уникальный исторический период, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что происходят стремительные изменения не только в науке и технологиях, но и в общественных отношениях.

"Совершенно новый вектор развития приобретают подходы к государственной политике. Все это, конечно, требует решительных и динамичных действий с нашей стороны. Нельзя просто сидеть и ждать у моря погоды. Для решения всех поставленных задач нам нужно незамедлительно приступить к работе". Касым-Жомарт Токаев

Все поручения, как отметил глава государства, "должны быть исполнены четко и своевременно".

"Каждый гражданин нашей страны должен на себе ощутить действенность реализуемых реформ. Нам предстоит большая работа! Желаю всем успеха!" Касым-Жомарт Токаев

В Астане 19 апреля под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло совещание по вопросам социально-экономического развития страны.