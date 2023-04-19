Токаев: Нужно разработать новый Национальный план развития

На совещании по социально-экономическому развитию страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 апреля поручил разработать новый Национальный план развития, сообщает Zakon.kz.

С учетом последних глобальных тенденций он поручил обновить Стратегию-2050. Это будет документ, определяющий долгосрочное видение и ключевые приоритеты социально-экономического и общественно-политического развития страны.

Касым-Жомарт Токаев cчитает, что действующий Национальный план развития до 2025 года также исчерпал свои возможности. Поэтому необходимо разработать новый документ, в котором будут расписаны основные цели и задачи на среднесрочный период.

"Данный документ должен охватить весь комплекс вопросов государственного развития, в том числе положения моей предвыборной программы. Кроме того, в него следует включить основные элементы предвыборной программы партии Аmanat, победившей на выборах в Мажилис, а также учесть рациональные предложения программ других партий". Касым-Жомарт Токаев

На сегодня реализуется 163 документа системы государственного планирования, каждый из которых содержит в среднем 40 мероприятий.

"Некоторые из поручений инициировались еще в 2010 году и до сих пор не реализованы. Следует провести ревизию всех поручений на предмет их актуальности. Бумаготворчество нам не нужно", – сказал глава государства.

Ранее глава государства высказался по поводу повышения цен на бензин и дизтопливо.