Токаев утвердил Национальный план развития страны до 2029 года

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 30 июля 2024 года "Об утверждении Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года", сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, качественной составляющей экономического роста станет кратное увеличение инвестиций в основной капитал и производительности труда, сопровождающееся увеличением выпуска товаров верхнего и среднего переделов.

"В сочетании с устойчивым использованием ресурсов и защитой окружающей среды, а также дальнейшим улучшением системы правосудия и правоохранительных органов инициативы государства будут направлены на повышение благосостояния населения и построение инклюзивного общества путем создания равных возможностей для каждого гражданина", – говорится в документе.

Основные принципы реализации плана

Структурное обновление и стабильный рост экономики – фундаментальные задачи, от которых зависит улучшение благосостояния казахстанцев и выполнение целей Национального плана развития РК до 2029 года.

В связи с чем в рамках Национального плана развития определены пять сквозных принципов, лежащих в основе экономических преобразований. Данные принципы задают ценностные ориентиры среднесрочного видения и находят отражение в приоритетах развития и ожидаемых результатах.

Либерализация и стимулирование конкуренции для повышения глобальной конкурентоспособности и улучшения качества товаров и услуг. Защита и развитие предпринимательства, понятная, предсказуемая и привлекательная для инвесторов экономическая политика, которая позволит обеспечить экономику достаточными инвестициями для роста. Раскрытие потенциала казахстанцев с фокусом на обеспечении качественного образования и поддержке предпринимательской и творческой инициативы. Фокус на повышении производительности и сложности экономики через расширение инновационной активности, модернизацию и цифровизацию отраслей и предприятий. Недопущение критических разрывов в развитии регионов и создание условий для реализации регионами своего потенциала и большей экономической самостоятельности.

Национальный план развития включает 17 направлений развития, сгруппированных в 4 блока на основе общности запланированных результатов и механизмов реализации.

Подходы Национального плана направлены в том числе на ускорение переходных процессов для достижения Целей устойчивого развития, являющихся ключевой повесткой дня Организации Объединенных Наций на период до 2030 года.

Для каждого направления определены целевые индикаторы и их значения на 2029 год, а также ключевые приоритеты развития, поддерживаемые списком соответствующих ожидаемых результатов. При этом отмечается, что Национальный план не ставит задачи дать исчерпывающий список мер для реализации в ближайшие годы и поэтому не ограничивает правительство Казахстана и ответственные органы в инструментах достижения целей.

Для достижения стратегических направлений Национального плана сформирована карта ключевых национальных индикаторов, включающая 39 показателей социально- экономического развития страны, декомпозиция которых в соответствии с Системой государственного планирования будет проводиться в разрезе отраслей и регионов.

В карту ключевых национальных индикаторов также включен ряд показателей по измерению уровня благосостояния граждан и качества социальных благ.

Национальный план развития включает несколько направлений:

1. Здравоохранение

Ключевыми целями данного направления являются повышение общего уровня здоровья населения и доведение средней продолжительности жизни до 77 лет. Развитие сферы здравоохранения до 2029 года будет направлено на предотвращение заболеваемости и снижение смертности, совершенствование системы ОСМС, повышение ее привлекательности, а также качества и доступности медицинской помощи.

2. Образование и наука

Развитие отрасли до 2029 года будет направлено на повышение доступности дошкольного образования, качества среднего образования, совершенствование системы ТиПО для удовлетворения потребностей рынка труда, повышение уровня высшего образования до мировых стандартов и перезагрузку национальной модели науки. Будет создана качественная система образования, основанная на равном доступе к фундаментальным знаниям, цифровым технологиям и комфортной образовательной инфраструктуре.

3. Социальная защита

Развитие отрасли до 2029 года будет направлено на усиление адресности поддержки, рост пенсионных накоплений граждан и построение инклюзивного общества, результатом которых станет сокращение уровня бедности.

4. Комфортная среда

Основными приоритетами развития комфортной среды и качества жизни населения будут стимулирование стабильного экономического роста на базе конкурентных преимуществ, развитие агломераций, повышение доступа к инфраструктуре и услугам в сельской местности на базе опорных сел, развитие "умных" населенных пунктов и повышение готовности к чрезвычайным ситуациям.

5. Крепкий фундамент экономики

К 2029 году нефтегазовая отрасль сохранит свою значимость в структуре экономики, чему будет способствовать рост объемов добычи нефти, а также значительное увеличение объемов производства товарного газа.

6. Энергетика

Приоритеты развития отрасли направлены на обеспечение энергетической безопасности и соблюдение обязательств по углеродной нейтральности за счет стимулирования инвестиций в модернизацию и расширения инфраструктуры, а также масштабного внедрения мер повышения энергоэффективности экономики.

7. Обрабатывающая промышленность

Развитие технологичности и конкурентоспособности существующих и новых производств, которые позволят реализовать экспортный потенциал страны и обеспечить потребности внутреннего рынка, что должно привести к значимому росту выпуска отрасли.

Указывается, что приоритеты развития в обрабатывающей промышленности зависят от специфики сектора и стадии развития отрасли. Так, для отраслей с относительно сложной и ранее не производящейся в Казахстане продукцией приоритетом является привлечение транснациональных компаний с проверенными технологиями и опытом работы, а также обеспечение доступа к инфраструктуре, поддерживающим производствам и финансированию. Вместе с тем для наиболее развитых и масштабированных секторов обрабатывающей промышленности приоритетом являются повышение глубины локализации и освоение новых, более сложных компонентов.

К общим приоритетам при этом относятся обеспечение сырьем, модернизация производств, развитие кадров и компетенций, а также обеспечение общей согласованности индустриальной политики с планами по развитию инфраструктуры и минерально-сырьевого комплекса.

8. Транспортно-логистический комплекс

К 2029 году Казахстан значительно укрепится в роли крупного регионального торгово-логистического хаба, а вклад предоставляемых услуг в транспорте и складировании в ВВП превысит 9%.

Приоритетными задачами являются развитие мультимодальности и маршрута Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), а также масштабирование направления "Север – Юг" для увеличения объемов транзитных перевозок и экспортных возможностей для казахстанских предприятий. Объем транзитных перевозок через Казахстан увеличится с 26,7 до 43,0 млн тонн и с 1,1 до 2,0 млн двадцатифутового эквивалента (ДФЭ) к 2029 году.

Приоритеты развития отрасли включают расширение и модернизацию инфраструктуры, снижение потерь в перевозках за счет обновления и расширения транспортного парка, повышение операционной эффективности и межстрановой кооперации, а также стимулирование конкуренции и снижение доли государственного участия.

9. Агропромышленный комплекс

Развитие АПК в Казахстане нацелено на достижение трех фундаментальных задач: обеспечение продовольственной безопасности по всем категориям социально значимых товаров, раскрытие экспортного потенциала продукции животноводства и переработки сельхозпродукции, а также обеспечение продуктивной занятости и достойного уровня благосостояния работников.

Для реализации отмеченных задач в растениеводстве основными направлениями развития станут повышение эффективности использования пахотных площадей и водопользования.

В животноводстве основными направлениями будут масштабирование отрасли путем привлечения инвесторов и развития кооперации, а также обеспечение эпизоотического благополучия. Наряду с этим одним из ключевых направлений продолжит оставаться повышение уровня переработки сельхозпродукции.

Масштабное реформирование АПК потребует значительного увеличения финансирования отрасли с активным привлечением средств из дополнительных источников. При этом все меры государственной поддержки будут предоставляться по принципу "одного окна" в рамках единой цифровой платформы.

10. Цифровая и креативная экономика

Особое внимание будет уделено комплексному развитию инновационного потенциала страны и его переходу на качественно новый уровень, а также развитию креативных индустрий с постепенным увеличением их вклада в экономику страны.

Для повышения эффективности решений и исключения человеческого фактора государственными органами разрабатываются карты цифровой трансформации, подразумевающие преобразование традиционных отраслей экономики посредством применения технологий.

11. Туризм

К 2029 году приоритетное развитие получат такие туристские дестинации, как города Астана и Алматы (включая Алматинский горный кластер), Мангистау, Туркестан, курортная зона Бурабай, обладающие наибольшим потенциалом в устойчивом привлечении зарубежных туристов.

Кроме того, план предусматривает создание динамичной предпринимательской среды, новые инвестиционные проекты, повышение экологической устойчивости, обеспечение верховенства права и повышение эффективности государственного управления.

В целом Национальный план развития республики как основной документ системы государственного планирования на среднесрочный период ориентирован на реализацию нового экономического курса страны.

Документ учитывает текущие глобальные тренды и происходящие фундаментальные сдвиги на различных рынках.

Базисом новой парадигмы экономического развития являются эффективное использование конкурентных преимуществ страны и раскрытие потенциала ключевых факторов производства – труда, капитала, ресурсов и технологий.

При этом результатом последовательных реформ станет достижение целевых индикаторов и поэтапный переход на качественно новую модель экономического роста, главенствующей задачей которой является реальное улучшение жизни граждан, устранение неравенства и защита окружающей среды.

Одними из основных достижений ставятся обеспечение доступа всех жителей страны к базовой инфраструктуре и качественным услугам, а также создание равных возможностей для каждого гражданина.

Формирование прочного промышленного каркаса и поддержка новых точек роста станут залогом динамичного и устойчивого развития экономики.

Проведение структурных преобразований по либерализации экономики и созданию динамичной предпринимательской среды, увеличению инвестиций, повышению экологической устойчивости, эффективности государственного управления и дальнейшему укреплению верховенства права базируются на принципах справедливости, инклюзивное и прагматичности.

Основным акцентом преобразований являются повышение качества и развитие человеческого капитала наряду с институциональными реформами, проводимыми в партнерстве общества, бизнеса и государства.

Успешная реализация структурных реформ и достижение стратегических ориентиров позволят создать необходимые условия для развития отраслей экономики и социальной сферы, что обеспечит вхождение Казахстана в группу стран с высокими подушевыми доходами.

Ключевые индикаторы

Как ожидается, в результате реализации плана:

ВВП к 2029 году составит 450 млрд долларов (2023 год – 264 млрд).

Темпы реального роста экономики к 2029 году достигнут 6,7% относительно прошлого года (2023 год – 5,1%).

ВВП на душу населения составит 21 055 долларов (2023 год – 13 277 долларов).

Продолжительность жизни достигнет 77 лет (2023 год – 75,09 года).

Указ вводится в действие со дня его подписания.