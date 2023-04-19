Футболист Мане получил рекордный штраф в 350 тысяч евро

В немецком футболе, а именно в мюнхенском суперклубе "Бавария", зафиксирован крупный денежный штраф за всю историю команды. Наказанию подвергся форвард Садьо Мане за удар своего коллеги Лероя Сане, штраф составил 350 тысяч евро, сообщает Zakon.kz.

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Данный инцидент между двумя футболистами немецкого клуба произошел после первого поединка стадии четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", в котором "мюнхенцы" проиграли со счетом 0:3.

В конфликте, который произошел в раздевалке, Мане нанес удар Сане в лицо, вследствие чего у Лероя была разбита губа, передает Bild. После двух недель разбирательств администрация "Баварии" вынесла свое наказание, сенегалец Сане оштрафован на 350 тысяч евро.





Фото: twitter/ChampionsLeague

Такая сумма стала самым крупным денежным штрафом в истории мюнхенского коллектива. 11 лет назад французский игрок "Баварии" Франк Рибери заплатил 50 тысяч евро в казну клуба за драку в раздевалке со своим напарником Арьеном Роббеном.