Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Футболист Мане получил рекордный штраф в 350 тысяч евро

Футбол Крупный штраф Фото: Instagram/sadiomaneofficiel
В немецком футболе, а именно в мюнхенском суперклубе "Бавария", зафиксирован крупный денежный штраф за всю историю команды. Наказанию подвергся форвард Садьо Мане за удар своего коллеги Лероя Сане, штраф составил 350 тысяч евро, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".

Данный инцидент между двумя футболистами немецкого клуба произошел после первого поединка стадии четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", в котором "мюнхенцы" проиграли со счетом 0:3. 

В конфликте, который произошел в раздевалке, Мане нанес удар Сане в лицо, вследствие чего у Лероя была разбита губа, передает Bild. После двух недель разбирательств администрация "Баварии" вынесла свое наказание, сенегалец Сане оштрафован на 350 тысяч евро.

Футбол Разборки Баварии

Фото: twitter/ChampionsLeague

Такая сумма стала самым крупным денежным штрафом в истории мюнхенского коллектива. 11 лет назад французский игрок "Баварии" Франк Рибери заплатил 50 тысяч евро в казну клуба за драку в раздевалке со своим напарником Арьеном Роббеном.

Читайте также

Роналду после дня рождения дочери проиграл в чемпионате Саудовской Аравии

Бибисара Асаубаева повторно обыграла лучшую шахматистку мира

Казахстанские боксеры получат по 200 тысяч долларов за "золото" ЧМ-2023 в Ташкенте

Куандык Шынасилов
Бавария
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Правила назначения базовой пенсии и по возрасту
Как в Казахстане будут назначать базовую пенсию и по возрасту
как назначаются пособия лицам с инвалидностью
Как назначаются пособия для лиц с инвалидностью и их опекунам
За крупную взятку задержаны высокопоставленные сотрудники акимата в Шымкенте
За крупную взятку задержаны высокопоставленные сотрудники акимата в Шымкенте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления