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Протестующих в Астане нефтяников отправляют в Мангистау

жанаозеновцы Фото: скриншот видео
Лидеры протестующих в Астане нефтяников компании "БерАли" Жолмурат Улыкпанов и Нурсултан Нурумулы сообщили что всех собравшихся отправляют в Мангистау, сообщает Zakon.kz.

Также они сообщили что будут в дальнейшем в Мангистау в составе комиссии решать свой вопрос с представителями Казмунайгаза. Лидеры нефтяников призвали поддержавших их жителей Жанаозена не совершать противоправных действий и спокойно разойтись по домам.


Ранее сообщалось, что в Астане группа работников сервисной компании нефтяной отрасли проводила несанкционированный митинг перед зданием АО "КазМунайГаз". Многие были задержаны.

Позже аким Жанаозена Айбек Косуаков обратился к собравшимся на площади жителям, которые выступили за то, чтобы в Астане отпустили задержанных.

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Елена Беляева
Астана Мангистау
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