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Американский файтер ММА задержан за жестокое избиение бездомного в США

UFC Избит Бездомный Фото: Facebook/Cullycullison
Американский боец Нейт Каллисон, который специализируется поединками в смешанных единоборствах, жестоко избил человека без определенного места жительства, сообщает Zakon.kz.

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Вся эта неприятная история началась в одной из школ Калифорнии, где бездомный мужчина ударил учительницу. Муж пострадавшей женщины, который был сотрудником полиции, вышел на встречу к мужчине и задержал его, скрутив руки. Спустя считанные секунды на месте появился Нейт Каллисон, который был сыном учительницы и полицейского.

Спортсмен не долго думая, совершил акт возмездия, применив все свои навыки боевых искусств на потерпевшем. Все происходящее было заснято камерами уличного наблюдения. Данные факты были предъявлены Каллисону, ему грозит уголовная ответственность за нанесение увечий.


Это не первый случай, когда спортсмены с разных единоборств, замешаны в разных криминальных историях. Буквально несколько дней назад задержан один из бойцов UFC, которому предъявили обвинения в грабеже ценностей на сумму более 200 тысяч долларов США.

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