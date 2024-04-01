Жестокое избиение ребенка в Павлодаре: несовершеннолетних приговорили к реальным срокам

В Павлодаре вынесли приговор подросткам, жестоко избившим ребенка на стадионе, сообщает Zakon.kz.

1 апреля 2024 года в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Павлодарской области рассмотрели уголовное дело в отношении двоих несовершеннолетних по факту умышленного причинения тяжкого вреда группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетнего (ст. 106 ч. 2 п. 5,11 УК).

В суде установлено, что 24 июля 2023 года, в период с 18:00 до 21:00, несовершеннолетние на территории стадиона "Торайгыров Университет" в Павлодаре избивали потерпевшего, причинив тяжкий вред здоровью.

"Прокурор просил назначить подсудимым по шесть лет лишения свободы. Потерпевший и его законный представитель мнение прокурора поддержали. Несовершеннолетние подсудимые Д. М. и М. А. вину признали частично, не согласившись с причинением тяжких телесных повреждений. Просили не лишать их свободы", – сообщили пресс-службе специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Павлодарской области.

Приговором суда обоим несовершеннолетним назначено по шесть лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.

С законных представителей подсудимых в счет компенсации морального вреда взыскано 3 млн тенге.

Приговор в законную силу не вступил.

Материал по теме Аким Павлодарской области прокомментировал избиение подростка

Широкий общественный резонанс вызвал этот случай. 31 июля 2023 года стало известно, что группа парней избила подростка на стадионе одного из местных вузов. У парня диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, ссадины верхних и нижних конечностей, закрытые переломы двух ребер. Комитет по охране детей взял это дело на контроль. Тогда родители учеников школы, где учились подозреваемые по делу, требовали, чтобы 10 детей, которые наблюдали за издевательствами, тоже наказали и оградили от остальных учащихся.