"Не более чем бредни" – Ахметов о том, что все земли в Усть-Каменогорске принадлежат ему

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В кулуарах заседания правительства РК Даниал Ахметов прокомментировал слова экс-мажилисмена Берика Дюсембинова о том, что все земли вокруг Усть-Каменогорска принадлежат ему. Он назвал это "бреднями", сообщает Zakon.kz.

Аким ВКО опроверг слова экс-депутата Мажилиса. "Один депутат сказал, что вся земля вокруг Усть-Каменогорска принадлежит мне. Это не более чем бредни, я бы сказал так. Ничем не подтвержденные. Поэтому моя пресс-служба, Комитет земельных отношений дали на этот вопрос исчерпывающий ответ". Даниал Ахметов 28 декабря 2022 года депутат Мажилиса Берик Дюсембинов в ходе обсуждения проекта закона по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель заявил, что в какую бы область не поехали, земли принадлежат акимам. В пример он привел ВКО, заявив, что все земли вокруг Усть-Каменогорска принадлежат Даниалу Ахметову. Читайте также Насколько подорожает газ в Казахстане, рассказал глава Минэнерго Глава "КазМунайГаза" высказался о пикете нефтяников Нужна ли в Казахстане полиция по защите животных, рассказала министр экологии

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