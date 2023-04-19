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Законодательство РК

"Не более чем бредни" – Ахметов о том, что все земли в Усть-Каменогорске принадлежат ему

Казахстан ВКО земли Фото: пресс-служба акимата ВКО
В кулуарах заседания правительства РК Даниал Ахметов прокомментировал слова экс-мажилисмена Берика Дюсембинова о том, что все земли вокруг Усть-Каменогорска принадлежат ему. Он назвал это "бреднями", сообщает Zakon.kz.

Аким ВКО опроверг слова экс-депутата Мажилиса. 

"Один депутат сказал, что вся земля вокруг Усть-Каменогорска принадлежит мне. Это не более чем бредни, я бы сказал так. Ничем не подтвержденные. Поэтому моя пресс-служба, Комитет земельных отношений дали на этот вопрос исчерпывающий ответ".Даниал Ахметов

28 декабря 2022 года депутат Мажилиса Берик Дюсембинов в ходе обсуждения проекта закона по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель заявил, что в какую бы область не поехали, земли принадлежат акимам. В пример он привел ВКО, заявив, что все земли вокруг Усть-Каменогорска принадлежат Даниалу Ахметову.

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