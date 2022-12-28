Депутат: В какую бы область не поехали, земли принадлежат акимам

Депутат Мажилиса Берик Дюсембинов в ходе обсуждения проекта закона по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель заявил, что в какую бы область не поехали, земли принадлежат акимам. В пример он привел ВКО, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что в этом году вернули государству 5,2 млн га земли. Однако депутат Берик Дюсембинов усомнился в этом.

"Вы сейчас выступили с докладом. Но хочу передать привет народа на ваши слова о миллионах возвращенных государству землях. Недавно были в регионах. В какую бы область вы не поехали, земли и по левую, и по правую сторону принадлежат акимам. Никакого возврата земель нет. Простой народ, фермеры и аграрии нуждаются в пастбищах и землях, но богачи, как и ранее, сидят на местах. Что мешает обнародовать данные владельцев таких земель? Если поедете в Усть-Каменогорск, то все земли Даниала Ахметова, в Павлодаре – Бакауова, в пригороде Астаны – Шукеева. Все боятся сказать об этом. Те тысячи гектаров, которые вы упомянули в своем докладе, это все ложь". Депутат Мажилиса Парламента РК Берик Дюсембинов

Мажилисмен отметил, что людям не хватает земель на выпас скота.



"Когда вы вместо красивых докладов возьмете на контроль эту ситуацию? Дайте поименный список. Почему вы стесняетесь обнародовать эти данные?" Берик Дюсембинов

Позже в кулуарах глава МСХ сообщил, что в Минцифры разрабатывают интерактивную карту и по мере ее готовности можно будет узнать, кто владеет землями в Казахстане.

"Сейчас интерактивную карту коллеги из МЦРИАП готовят, и по готовности вы там увидите, что по этой карте в каких областях, какие земли вернули. Пофамильно я вам не скажу, но крупные участки вернули… По персоналиям на этой интерактивной карте будет видно. Абсолютно не боюсь (называть фамилии. – Прим. ред.). Там внутри 8-10 тысяч человек. Я вам всех, что ли, буду называть? Смотрите интерактивную карту. Там есть большие участки, конечно, они не принадлежали простым людям. Там (в списке. – Прим. ред.) тысяча человек, тысяча предприятий, земли которых вернули. Это немаленький объем земли. Я сейчас не готов назвать, потому что у меня на руках нет этого списка, дайте запрос, мы дадим вам полностью". Берик Дюсембинов

9 декабря стало известно , что прокуроры вернули государству 1,5 млн га неиспользуемых земель в 2022 году.