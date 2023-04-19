В Алматы собрались все перспективные гимнасты Казахстана

В Алматы стартовала VI летняя Спартакиада Казахстана по спортивной гимнастике. В соревнованиях, которые проходят раз в четыре года, участвуют более 80 гимнастов из восьми регионов республики, в основном талантливая молодежь, которой дан шанс попасть в сборную страны, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".



К данной минуте проходят отборочные состязания среди мужчин и женщин. 20-21 апреля состоятся финалы в личном зачете и многоборье.



"Здесь присутствуют члены национальных сборных по всем возрастам. Спортсмены не стоят на месте, добавляют в свои комбинации новые элементы. Сильно прогрессирует Диас Тойшыбек из Шымкента, который в двух программах покажет сложные упражнения. После Спартакиады он выступит на Кубке мира. Если все сложится должным образом, Диас поедет на чемпионат мира в Бельгию". Хусанжан Курбанов, тренер сборной РК

Лидеры казахстанской сборной Нариман Курбанов и Милад Карими отсутствуют на данных соревнованиях, так как готовятся по индивидуальной программе.

"Состав национальной сборной уже сформирован. По итогам Спартакиады будут отобраны вторые номера. Они выступят на летних Азиатских играх в Китае, а лидеры будут защищать честь страны на чемпионате мира в Бельгии. В Антверпене все победители в личном зачете и лучшие 12 сборных получат прямые путевки на Олимпиаду-2024 в Париже. Хусанжон Курбанов

Стоит отметить, что четыре года назад на V летней Спартакиаде по спортивной гимнастике победителем среди женщин стала команда Алматы. Второе и третье места заняли сборные Караганды и Астаны. У мужчин тогда не было равных также гимнастам Алматы. Шымкент был вторым, тройку замкнули спортсмены Павлодарской области.