Илон Маск рассказал, что ему известно о существовании инопланетян

Илон Маск признался, что не знает, существует ли инопланетная жизнь. Он также признался, что не смог бы сохранить информацию в тайне, если их обнаружат, сообщает Zakon.kz.

Генеральный директор Twitter и основатель SpaceX сказал ведущему Fox News Такеру Карлсону, что нет никаких доказательств существования "сознательной жизни" где-либо во Вселенной, кроме планеты Земля, сообщает New York Post.



"Многие люди спрашивают меня, где инопланетяне? И я думаю, что если кто-то и знает о пришельцах на Земле, то это, наверное, я очень хорошо знаком с космической тематикой. И я не видел никаких доказательств существования инопланетян. Я бы немедленно написал об этом в Twitter. Это был бы, наверное, лучший твит всех времен и народов: "Мы нашли одного, ребята!". Илон Маск

Миллиардер все же надеется, что внеземная разумная жизнь реальна и, что более важно, они дружелюбны.

Он также не верит в то, что правительство США скрывает от общественности существование внеземной жизни. В противном случае, продолжил Маск, власти США стали бы изображать инопланетян злодеями, "чтобы было легче одобрить военные расходы".

Маск утверждает, что правительство будет злодейски изображать инопланетян, если узнает об их существовании, чтобы легче было одобрить военные расходы.



Глава Twitter заявил, что самой большой угрозой для человечества являются сами люди, а не инопланетяне, так как во всем мире наблюдается падение рождаемости.

В марте он заявлял, что в Италии "не будет людей" после того, как она заняла одно из последних мест в мире по уровню рождаемости.



Уровень рождаемости в США также продолжает снижаться; опубликованное в январе исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний США показало, что половина американских женщин в возрасте до 45 лет бездетны.

"В цивилизациях, как и в отдельных людях, существует некая дуга жизненного цикла. Меня беспокоит, что если мы не создадим достаточно людей, чтобы хотя бы поддержать нашу численность, а может быть, и немного увеличить ее, то цивилизация рухнет". Илон Маск



