Илон Маск рассказал про конец цивилизации
"Цивилизация должна поддерживать нынешний технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет пригодным для проживания, что может быть достигнуто в течение порядка 20 лет. Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, возможно, всего несколько сотен лет", - написал он соцсети X (бывший Twitter).
Так миллиардер ответил на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна.
1 апреля, Маск заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести человечество к гибели с вероятностью 10-20%. При этом бизнесмен считает, что развитием таких технологий всё же стоит заниматься, потому что позитивные сценарии в этом вопросе перевешивают негативные.