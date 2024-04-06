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Илон Маск рассказал про конец цивилизации

Илон Маск рассказал про конец цивилизации, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 04:10 Фото: flickr
Американский миллиардер Илон Маск спрогнозировал, сколько времени еще просуществует цивилизация, сообщает Zakon.kz

"Цивилизация должна поддерживать нынешний технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет пригодным для проживания, что может быть достигнуто в течение порядка 20 лет. Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, возможно, всего несколько сотен лет", - написал он соцсети X (бывший Twitter).

Так миллиардер ответил на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна.

1 апреля, Маск заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести человечество к гибели с вероятностью 10-20%. При этом бизнесмен считает, что развитием таких технологий всё же стоит заниматься, потому что позитивные сценарии в этом вопросе перевешивают негативные.

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