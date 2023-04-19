АЗС обяжут контролировать точность раздачи топлива

Казахстанские АЗС будут обязаны поверять топливораздаточные колонки и контролировать точность раздачи топлива, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК, соответствующие изменения внесены в совместный приказ Минэнергетики и Мининдустрии "Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию".

В ведомстве отметили, что топливораздаточная колонка является ключевым оборудованием на современных АЗС и служит не только для раздачи горючего различных марок, но и для учета количества выданного бензина или дизельного топлива.



В частности, в целях защиты прав потребителей от недостоверных результатов измерений в перечень добавлено измерение объема нефтепродуктов на автозаправочных станциях при отчуждаемых операциях (кроме автозаправочных станций передвижного типа).

"Благодаря данным изменениям, колонки должны будут поверяться аккредитованными лабораториями на соответствие пределу погрешности ± 0,4%. К примеру, когда водитель будет заливать в свой бак 30 литров бензина, колонка должна будет выдать количество топлива с погрешностью не более 120 мл", - рассказал председатель КТРМ МТИ РК Куаныш Еликбаев.

Также в отношении АЗС будет осуществляться государственный контроль за соблюдением требований поверки, а водители смогут покупать топливо без опаски, что на АЗС колонка может "недолить" объем, за который уже оплачено.

Приказ (поправки) вводится в действие с 7 июня 2023 года.