Дефицит топлива на АЗС прокомментировали в Минэнерго
Фото: Zakon.kz
По словам министерства энергетики РК, ситуация по производству ГСМ в стране стабильная, но возможны временные ограничения на АЗС, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе министерства рассказали, что возможный дефицит может быть связан с трудностями в логистике на ЖД и автодорогах.
"ГСМ с НПЗ, по мере выработки и заявок-оплаты-подачи жд вагонов, направляется ж/д вагонами в регионы, здесь ГСМ поступает на местные нефтебазы, а оттуда – бензовозами на АЗС. Да, возможны трудности с логистикой на ЖД-и автодорогах из-за повышенных грузоперевозок (стройматериалы, продукты питания, ГСМ и т.д.) и пассажиропотока в благоприятный теплый период и сезон летних отпусков".министерство энергетики РК
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В пресс-службе отметили, что нехватка АИ95 и дизтоплива на АЗС Алматы и Астаны может быть связана именно с проблемами с логистикой.
"Все вышеуказанное вместе с повышенным потреблением ГСМ может приводить к временным ограничениям на АЗС до момента доставки ГСМ бензовозами с нефтебазы".министерство энергетики РК
Недавно из-за возникшего дефицита автогаза на актюбинских АЗС появились километровые очереди.
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