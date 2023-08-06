Дефицит топлива на АЗС прокомментировали в Минэнерго

По словам министерства энергетики РК, ситуация по производству ГСМ в стране стабильная, но возможны временные ограничения на АЗС, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе министерства рассказали, что возможный дефицит может быть связан с трудностями в логистике на ЖД и автодорогах.

"ГСМ с НПЗ, по мере выработки и заявок-оплаты-подачи жд вагонов, направляется ж/д вагонами в регионы, здесь ГСМ поступает на местные нефтебазы, а оттуда – бензовозами на АЗС. Да, возможны трудности с логистикой на ЖД-и автодорогах из-за повышенных грузоперевозок (стройматериалы, продукты питания, ГСМ и т.д.) и пассажиропотока в благоприятный теплый период и сезон летних отпусков". министерство энергетики РК

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В пресс-службе отметили, что нехватка АИ95 и дизтоплива на АЗС Алматы и Астаны может быть связана именно с проблемами с логистикой.

"Все вышеуказанное вместе с повышенным потреблением ГСМ может приводить к временным ограничениям на АЗС до момента доставки ГСМ бензовозами с нефтебазы". министерство энергетики РК

Недавно из-за возникшего дефицита автогаза на актюбинских АЗС появились километровые очереди.