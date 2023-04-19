Забил цепью волка: в Актюбинской области начато досудебное расследование

Полицейскими Актюбинской области в ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где мужчина избивает цепью волка. Как рассказали 19 апреля корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе областного департамента полиции, "герой" ролика установлен, начато расследование.

Сотрудниками Иргизского районного отдела полиции установлен 37-летний житель района.

"Задержанный пояснил, что волк намеревался напасть на его скот. И, чтобы уберечь скот, он догнал животное на мотоцикле и забил цепью. В отношении сельчанина начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 316 "Жестокое обращение с животным" УК РК". Пресс-служба ДП Актюбинской области

С 1 марта 2022 года в Казахстане начал действовать Закон РК "Об ответственном обращении с животными".

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