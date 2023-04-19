В США мужчина получил пожизненный срок за найм киллера для отца-мафиози

45-летнего Энтони Зоттолу приговорили к пожизненному заключению плюс 112 дополнительных лет за найм киллера для убийства своего отца, 71-летнего магната недвижимости и известного мафиози Сильвестра Зоттолы, сообщает Zakon.kz.

Энтони нанял 37-летнего киллера Химена Росса, который также получил пожизненный срок за свою роль в смерти Сильвестра, застреленного в "Макдональдсе" во время заказа чашки кофе. Энтони также планировал убить своего брата – 42-летнего Сальваторе, в которого несколько раз выстрелили возле его дома на Трогс Нек в Бронксе, но он выжил, говорится в сообщении Департамента юстиции США.

Прокурор Бреон Мир заявил, что в течение более чем года Сильвестра Зоттолу преследовали, избивали и нападали с ножом. В течение всего времени никто не знал, кто стоит за этими нападениями.

"Это был его собственный сын, который был настолько решительно настроен контролировать прибыльный бизнес семьи в сфере недвижимости, что нанял банду киллеров для убийства своего отца. За то, что Энтони Зоттола и его сообщник приговорили своего отца к насильственной смерти, они проведут остаток жизни в тюрьме". Бреон Мир

Энтони помогал управлять семейным бизнесом, связанным с недвижимостью, обслуживая объекты, собирая арендную плату и помогая проводить техническое обслуживание через компанию, принадлежащую Сальваторе.

По данным Минюста, он хотел убить членов своей семьи, чтобы "завладеть" двумя десятками многоквартирных арендных и коммерческих объектов недвижимости Зоттола в Нью-Йоркском Бронксе, стоимость которых оценивается в 45 млн долларов.

Помощник прокурора Девон Лэш сказал присяжным, что убийство Сильвестра Зоттолы произошло после шести предыдущих неудачных попыток. При одной из попыток Сильвестра держали под дулом пистолета в ноябре 2017 года, а месяц спустя трое мужчин вторглись в его дом, выстрелили ему в голову, несколько раз ударили ножом и перерезали горло.

Последнее нападение стало возможным благодаря устройству слежения, которое киллер установил на машину главы семейства.

Помощник главного директора ФБР Майкл Дрисколл заявил, что у Энтони Зоттолы был не один, не два, а множество шансов переосмыслить свое намерение убить собственного отца. Однако они решили не отходить от плана.