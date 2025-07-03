Пожизненный срок получил в Актобе убийца пенсионеров

3 июля за убийство семейной пары пенсионеров и захват заложницы к пожизненному заключению приговорили 38-летнего Сарсенбека Басанова, сообщает Zakon.kz.

Сама трагедия произошла 13 января этого года, передает "КТК". Мужчина вечером ворвался в дом к бывшей сожительнице, связал и на ее глазах зверски убил 75-летнего отчима. Он хладнокровно нанес ему несколько ударов топором.

Чудовищная смерть настигла и и супругу убитого пенсионера. Она получила 20 ножевых ранений. Обезображенные тела пенсионеров Басанов бросил в погреб и продолжал удерживать свою 40-летнюю возлюбленную.

Случайным свидетелем расправы стал, пришедший навестить бабушку, внук убитых. Он и вызвал полицию. Сдаваться Басанов отказался и дом брали штурмом.

Свою вину подсудимый признал частично. С его слов, смертельный удар топором хозяину дома нанесла сама падчерица, а на кровавую расправу он решился после ее отказа от предложения руки и сердца.

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