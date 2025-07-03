#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
519.57
612.78
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
519.57
612.78
6.61
Происшествия

Пожизненный срок получил в Актобе убийца пенсионеров

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 02:55 Фото: Zakon.kz
3 июля за убийство семейной пары пенсионеров и захват заложницы к пожизненному заключению приговорили 38-летнего Сарсенбека Басанова, сообщает Zakon.kz.

Сама трагедия произошла 13 января этого года, передает "КТК". Мужчина вечером ворвался в дом к бывшей сожительнице, связал и на ее глазах зверски убил 75-летнего отчима. Он хладнокровно нанес ему несколько ударов топором.

Чудовищная смерть настигла и и супругу убитого пенсионера. Она получила 20 ножевых ранений. Обезображенные тела пенсионеров Басанов бросил в погреб и продолжал удерживать свою 40-летнюю возлюбленную.

Случайным свидетелем расправы стал, пришедший навестить бабушку, внук убитых. Он и вызвал полицию. Сдаваться Басанов отказался и дом брали штурмом.

Свою вину подсудимый признал частично. С его слов, смертельный удар топором хозяину дома нанесла сама падчерица, а на кровавую расправу он решился после ее отказа от предложения руки и сердца.

В Акмолинской области подросток обнаружил брата-близнеца мертвым.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Туристы среди ночи потерялись в горах Баянаула
Происшествия
01:33, 04 июля 2025
Туристы среди ночи потерялись в горах Баянаула
С необычным происшествием столкнулись спасатели Жезказгана
Происшествия
00:17, 04 июля 2025
С необычным происшествием столкнулись спасатели Жезказгана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: