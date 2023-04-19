Казахстан впервые получил право на проведение этапа ЧМ по теннису среди юниоров

С 1 по 13 мая в Шымкенте пройдут отборочные турниры Asia/Oceania Final Qualifying Juniors Davis Cup и Juniors Billie Jean King Cup-2023. В соревнованиях примут участие лучшие теннисисты зоны Азия/Океания до 16 лет, сообщает Zakon.kz.

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Казахстан на эти состязания выставит две сборные: юноши и девушки.

Состав юношеской сборной Казахстана:

1. Амир Омарханов (Караганда).

2. Зангар Нурланулы (Туркестан).

Третье вакантное место оспорят Дамир Жалгасбай (Алматы), Бахтияр Ерасыл (Астана) и Артем Сидоров (Алматы).

Фото: ktf.kz

Честь страны среди девушек будут защищать трое из четверых кандидатов:

1. Инкар Дюсебай (Алматы).

2. Полина Слепцова (Алматы).

3. Ариана Гогулина (Астана).

4. Анастасия Крымкова (Тараз).





Фото: ktf.kz

В квалификации каждого из турниров сыграют 16 команд, которых поделят на четыре группы. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Они и разыграют путевки на командные чемпионаты мира. В этом году от Азии/Океании у юношей будут разыграны четыре путевки, полуфиналисты автоматически попадут на чемпионат мира. У девушек две финалистки гарантируют себе путевку на мировое первенство, а еще одно место отдадут команде, которая займет третье место.





Фото: ktf.kz

Billie Jean King Cup Juniors/Davis Cup Juniors являются главными командными турнирами в юниорском теннисе в возрастной группе 16 лет и младше. Все ведущие профессиональные теннисисты мира прошли через эти соревнования. Параллельно с Шымкентом отборочные турниры пройдут и в других частях света: в Европе, Африке, Южной, Северной и Центральной Америке.

Лучшие 16 сборных мира затем встретятся летом 2023 года в финальной части мирового первенства.

