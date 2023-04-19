Казахстан впервые получил право на проведение этапа ЧМ по теннису среди юниоров
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Казахстан на эти состязания выставит две сборные: юноши и девушки.
Состав юношеской сборной Казахстана:
1. Амир Омарханов (Караганда).
2. Зангар Нурланулы (Туркестан).
Третье вакантное место оспорят Дамир Жалгасбай (Алматы), Бахтияр Ерасыл (Астана) и Артем Сидоров (Алматы).
Фото: ktf.kz
Честь страны среди девушек будут защищать трое из четверых кандидатов:
1. Инкар Дюсебай (Алматы).
2. Полина Слепцова (Алматы).
3. Ариана Гогулина (Астана).
4. Анастасия Крымкова (Тараз).
Фото: ktf.kz
В квалификации каждого из турниров сыграют 16 команд, которых поделят на четыре группы. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Они и разыграют путевки на командные чемпионаты мира. В этом году от Азии/Океании у юношей будут разыграны четыре путевки, полуфиналисты автоматически попадут на чемпионат мира. У девушек две финалистки гарантируют себе путевку на мировое первенство, а еще одно место отдадут команде, которая займет третье место.
Фото: ktf.kz
Billie Jean King Cup Juniors/Davis Cup Juniors являются главными командными турнирами в юниорском теннисе в возрастной группе 16 лет и младше. Все ведущие профессиональные теннисисты мира прошли через эти соревнования. Параллельно с Шымкентом отборочные турниры пройдут и в других частях света: в Европе, Африке, Южной, Северной и Центральной Америке.
Лучшие 16 сборных мира затем встретятся летом 2023 года в финальной части мирового первенства.