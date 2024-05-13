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В Шымкенте стартовала квалификация к чемпионату мира среди юниоров

В Шымкенте стартовала квалификация к чемпионату мира среди юниоров Фото: KTF
С 13 по 25 мая в Шымкенте пройдут отборочные турниры Asia/Oceania Final Qualifying Juniors Davis Cup и Juniors Billie Jean King Cup. В соревнованиях примут участие сильнейшие юниоры зоны Азия/Океания до 16 лет, сообщает Zakon.kz.

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Первыми отборочный этап за попадание на юниорский чемпионат мира пройдут девушки. За путевки будут бороться сборные Казахстана, Австралии, Китайского Тайбэя, Гонконга, Индии, Индонезии, Малайзии, Ирана, Японии, Южной Кореи, Кыргызстана, Монголии, Новой Зеландии, Таиланда, Узбекистана, Вьетнама. В национальном теннисном центре Belline Arena в Шымкенте прошла жеребьевка. Казахстанки сыграют в группе "А" с командами Японии, Индонезии и Вьетнама. В стартовой игре подопечные Ярославы Шведовой встретятся со сборной Вьетнама.

Состав сборной Казахстана:

1. Ариана Гогулина (Астана)

2. Альбина Какенова (Астана)

3. Ева Корышева (Актобе)

4. Сатима Тореген, запасная (Алматы).

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Капитан: Ярослава Шведова

В Шымкенте стартовала квалификация к чемпионату мира среди юниоров, ##imageAlt##

Фото: KTF

В прошлом году юниорские сборные Казахстана в "Кубке Дэвиса" и "Кубке Билли Джин Кинг" успешно прошли отбор и впервые в истории казахстанского тенниса пробились в финальный этап командных юниорских чемпионатов мира для игроков до 16 лет. В квалификации каждого из турниров сыграют 16 команд, поделенные на четыре группы. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Они и разыграют путевки на командные чемпионаты мира. В этом году от Азии/Океании у юношей и девушек будут разыграны четыре путевки (полуфиналисты автоматически попадут на чемпионат мира).

Billie Jean King Cup Juniors/Davis Cup Juniors – являются главными командными турнирами в юниорском теннисе в возрастной группе 16 лет и младше. Проводятся Международной федерацией тенниса (ITF). Среди известных теннисистов-профессионалов в турнирах принимали участие: хорват Горан Иванишевич, американцы Джим Курье, Майкл Чанг и Энди Роддик, россияне Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, бразилец Густаво Куэртен, австралийцы Ллейтон Хьюитт, Ник Кирьос, швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, американки Дженнифер Каприати и Линдсей Дэвенпорт, француженка Амели Моресмо, россиянки Елена Дементьева и Анастасия Мыскина, и другие.

Ранее был представлен видеообзор матча Юлии Путинцевой против первой ракетки мира Иги Швёнтек на "Мастерсе" в Риме. 

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