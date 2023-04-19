Ученые выяснили, что искали инопланетян не в тех местах

Ученые обнаружили, что искали инопланетян совсем не в тех местах. В новом исследовании они определили лучшие типы планет для поддержания сложных форм жизни, сообщает Zakon.kz.

Группа исследователей под руководством Анны Шапиро из Института Макса Планка по изучению Солнечной системы в Германии обнаружила, что внеземная жизнь может быть более вероятна на планетах с очень специфическими свойствами – и необязательно теми, на которые мы обращали внимание раньше.



Они обсудили свои выводы в работе под названием "Богатые металлами звезды менее подходят для эволюции жизни на их планетах", которую опубликовали 18 апреля в журнале Nature Communications.

Изучив связь между звездами с металлами и защитой от ультрафиолета, они пришли к выводу, что планеты, расположенные у звезд с низким количеством металлов, могут быть более пригодны для жизни.

Команда объяснила, что хотя богатые металлами звезды (такие как Солнце) излучают "значительно меньше ультрафиолетового излучения", чем бедные металлами звезды, поверхность их планет подвергается более интенсивному воздействию ультрафиолетового излучения, воздействие которого может привести к повреждению генома и представляет угрозу для всех форм жизни.



Ранее ученые, как правило, обращали внимание на газовые оболочки планет, вращающихся вокруг далеких звезд. Однако новое исследование обращает внимание на содержание озона в атмосферах, окружающих такие планеты.

"Атмосферный озон и кислород защищают земную биосферу от вредного ультрафиолетового (УФ) излучения. Здесь мы моделируем атмосферы землеподобных планет, расположенных у звезд с эффективной температурой, близкой к солнечной (5300-6300 K), и широким диапазоном металличности, охватывающим известные звезды-хозяева экзопланет. Как ни парадоксально, хотя богатые металлами звезды испускают значительно меньше ультрафиолетового излучения, чем бедные металлами звезды, поверхность их планет подвергается более интенсивному ультрафиолетовому излучению". Из исследования

Для рассмотренных типов звезд "металличность" оказывает больше влияния, чем температура. В ходе эволюции Вселенной вновь образованные звезды постепенно становились более богатыми металлами, подвергая организмы все более интенсивному ультрафиолетовому излучению.

Ученые пришли к выводу, что планеты, расположенные у небогатых металлами звезд, являются лучшими объектами для поиска сложных форм жизни на суше.