Где искать инопланетян, выяснили ученые

Исследователи из Пенсильванского университета и Лаборатории реактивного движения NASA выяснили, что внеземные цивилизации могли бы обнаружить радиосигналы, которыми люди обмениваются со своими космическими аппаратами, сообщает Zakon.kz.

Наиболее вероятный момент для такого "подслушивания" – выстраивание Земли и Марса на одной линии с наблюдателем. Об этом говорится в публикации журнала The Astrophysical Journal Letters (AJL).

"Люди в основном общаются с аппаратами, отправленными исследовать другие планеты, например, Марс. Но планета не блокирует сигнал полностью, и его утечка могла бы быть зафиксирована сторонним наблюдателем", – объяснила аспирантка Пенсильванского университета Пиньчэнь Фань.

Ученые проанализировали двадцатилетние итоги работы Deep Space Network – глобальной сети антенн NASA, обеспечивающей связь с межпланетными миссиями. Оказалось, что большая часть сигналов направлена именно к Марсу и аппаратам на околосолнечных точках Лагранжа.

По расчетам, если инопланетная цивилизация наблюдает Землю и Марс в момент их выравнивания, в 77% случаев она попадет в "луч" одного из наших сигналов. Для других планет вероятность составляет около 12%. Вне таких конфигураций шанс перехвата практически исчезающе мал.

"Мы показали, что наши собственные коммуникации могут подсказать, где лучше искать техносигнатуры – признаки деятельности внеземного разума", – отметил профессор Пенсильванского университета Джейсон Райт.

Согласно оценкам, радиосигналы Deep Space Network можно заметить с расстояния до 23 световых лет при помощи телескопов, сопоставимых с нашими. Особенно перспективны системы, где плоскость орбит планет обращена к Земле ребром.

Авторы подчеркивают: с развитием исследований Солнечной системы объем таких передач будет только расти. Это значит, что вероятность быть замеченными во Вселенной с каждым годом увеличивается.

Ранее американец застрелил пожилую соседку, приняв ее за инопланетянку. По его словам, 70-летняя женщина была с другой планеты и за ней скоро должен был прилететь космический корабль.