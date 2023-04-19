Лидер сборной Бразилии Неймар второй раз станет отцом
Фото: Instagram/brunabiancardi
Форвард сборной Бразилии по футболу Неймар вместе со своей девушкой Бруной Бьянкарди поделились радостной новостью со своими фанатами. Пара объявила, что они ждут ребенка, сообщает Zakon.kz.
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Возлюбленная Неймара посвятила этому событию публикацию на своей странице в Instagram.
"Мы мечтаем о твоем появлении на свет, готовимся к этому. Понимание, что ты скоро будешь здесь, чтобы дополнить нашу любовь, делает дни намного счастливее. Ты придешь в прекрасную семью с братом, бабушкой, дядей и тетей, которые тебя очень ждут и уже любят. Приходи скорее, сынок, мы тебя ждем". Бруна Бьянкарди
У Неймара уже есть 12-летний сын Дави Лукка от бывшей подруги Каролины Дантанс.
Сам же футболист в эти дни немного отлучен от игры из-за травмы. Игроку "ПСЖ" недавно была проведена операция на правом колене в одной из клиник Катара. Возвращение Неймара на поле планируется через два месяца.
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