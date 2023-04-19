Лидер сборной Бразилии Неймар второй раз станет отцом

Форвард сборной Бразилии по футболу Неймар вместе со своей девушкой Бруной Бьянкарди поделились радостной новостью со своими фанатами. Пара объявила, что они ждут ребенка, сообщает Zakon.kz.

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Возлюбленная Неймара посвятила этому событию публикацию на своей странице в Instagram.

"Мы мечтаем о твоем появлении на свет, готовимся к этому. Понимание, что ты скоро будешь здесь, чтобы дополнить нашу любовь, делает дни намного счастливее. Ты придешь в прекрасную семью с братом, бабушкой, дядей и тетей, которые тебя очень ждут и уже любят. Приходи скорее, сынок, мы тебя ждем". Бруна Бьянкарди

У Неймара уже есть 12-летний сын Дави Лукка от бывшей подруги Каролины Дантанс.





Сам же футболист в эти дни немного отлучен от игры из-за травмы. Игроку "ПСЖ" недавно была проведена операция на правом колене в одной из клиник Катара. Возвращение Неймара на поле планируется через два месяца.