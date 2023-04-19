Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Туман, гололед и заморозки ожидаются в Астане и 11 областях Казахстана в четверг

весна Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях страны на 20 апреля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане временами туман. На дорогах – гололедица.

Днем на севере, западе Костанайской области ожидается гроза. На юге области – туман.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Ночью на севере области сохраняются на поверхности почвы заморозки -1 градус. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Акмолинской области ожидается туман, на дорогах – гололедица.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с. Ночью на большей части области сохраняются заморозки -2-7°. В Талдыкоргане ночью сохраняются заморозки -3-5°.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. В Актау ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Улытауской области ожидается туман.

На западе, востоке Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, в центре Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром – туман.

Ночью и утром на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

Читайте также

Правительство Казахстана лишилось ряда функций

Главное за день: Токаев провел совещание в правительстве, рост тарифов на газ и электричество

Маралы Алматинского заповедника попали в фотоловушки

Елена Беляева
Казгидромет Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
В Алматы таксист довез иностранца за 40 тыс. тенге
В Алматы таксист довез иностранца из аэропорта за 40 тыс. тенге
как назначаются пособия лицам с инвалидностью
Как назначаются пособия для лиц с инвалидностью и их опекунам
Правила назначения базовой пенсии и по возрасту
Как в Казахстане будут назначать базовую пенсию и по возрасту
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления