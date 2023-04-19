Туман, гололед и заморозки ожидаются в Астане и 11 областях Казахстана в четверг

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях страны на 20 апреля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане временами туман. На дорогах – гололедица.



Днем на севере, западе Костанайской области ожидается гроза. На юге области – туман.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Ночью на севере области сохраняются на поверхности почвы заморозки -1 градус. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Акмолинской области ожидается туман, на дорогах – гололедица.



В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с. Ночью на большей части области сохраняются заморозки -2-7°. В Талдыкоргане ночью сохраняются заморозки -3-5°.



На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.



На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. В Актау ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере, востоке Улытауской области ожидается туман.



На западе, востоке Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере, в центре Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром – туман.



Ночью и утром на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

