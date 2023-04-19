Туман, гололед и заморозки ожидаются в Астане и 11 областях Казахстана в четверг
В Астане временами туман. На дорогах – гололедица.
Днем на севере, западе Костанайской области ожидается гроза. На юге области – туман.
Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Ночью на севере области сохраняются на поверхности почвы заморозки -1 градус. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.
На севере, востоке, в центре Акмолинской области ожидается туман, на дорогах – гололедица.
В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с. Ночью на большей части области сохраняются заморозки -2-7°. В Талдыкоргане ночью сохраняются заморозки -3-5°.
На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.
На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. В Актау ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром на севере, востоке Улытауской области ожидается туман.
На западе, востоке Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем 15-20 м/с.
Ночью и утром на севере, в центре Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром – туман.
Ночью и утром на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.
На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с.