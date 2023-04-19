Ситуация в Украине: Зеленский побывал на границе трех стран, Болгария ввела запрет на ввоз украинского зерна

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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область посетил пограничный участок, где сходятся границы трех государств: Украины, Польши и Беларуси.

Швейцария на данном этапе не планирует присоединяться к международной группе REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs task force), которая занимается поиском и арестом зарубежных активов россиян, следует из заявления Федерального департамента (министерства) экономики, образования и науки страны.

Полиция Киева завела дело по статье "хулиганство" после проникновения верующих в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры, сообщила представитель столичной полиции Оксана Тищенко.



Таможня Румынии начнет проверять все агропродовольственные товары с Украины, поскольку в них ранее было обнаружено превышение уровня пестицидов, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Бывшему депутату Верховной рады Украины предъявили обвинения в поддержке России из-за раздачи листовок, сообщили в офисе генерального прокурора Украины. Однако имени депутата не назвали.

Члены российского правительства должны напрямую отвечать за развитие новых регионов (ДНР, ЛНР Херсонская и Запорожская области, которые в настоящее время контролирует РФ. – Ред.), заявил Путин.

Следующие недели и месяцы будут критичны для Украины, США постараются обеспечить Киев необходимым – Белый дом.

Ряд секретных документов Пентагона, оказавшихся в интернете в результате утечки, не соответствуют действительности, заявил в интервью CNN генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Власти Украины вызывают для консультаций своего посла в Беларуси из-за встречи Лукашенко с главой самопровозглашенной ДНР, сообщает МИД Украины.

МИД КНР о плане Макрона по решению украинского кризиса: Китай поддерживает европейскую сторону в стремлении содействовать мирным переговорам.

Министр обороны Великобритании Уоллес призвал не ожидать "мановения волшебной палочки", после которого Украина одержит победу. По его мнению, бои наверняка продолжатся и в следующем году.

Власти Польши выработали механизм, в соответствии с которым зерно из Украины не будет оставаться на территории страны, информирует Польское радио.

Болгария ввела временный запрет на ввоз украинского зерна, кроме транзита, объявил и.о. премьер-министра Гылыб Донев.

Румыния рассматривает возможность принятия ограничительных мер в отношении украинской агропродукции, сообщил премьер-министр Николае Чукэ.

Глава ЕК Фон Дер Ляйен обещала фермерам шести стран ЕС помощь в €100 млн за отмену запрета на импорт зерна с Украины – заявление Еврокомиссии.

В России учебники по истории с разделом о "спецоперации" для учеников 10-х и 11-х классов поступят в школы 1 сентября, рассказали в Минпросвещения РФ.

Госдума приняла закон об ограничении с июня дисконта на российскую нефть Urals по отношению к Brent при расчете экспортной пошлины на нефть. Читайте также Черное облако погрузило во тьму Стамбул Индонезия планирует ввести туристический налог В США мужчина получил пожизненный срок за найм киллера для отца-мафиози

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