Ситуация в Украине: Зеленский побывал на границе трех стран, Болгария ввела запрет на ввоз украинского зерна
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область посетил пограничный участок, где сходятся границы трех государств: Украины, Польши и Беларуси.
- Швейцария на данном этапе не планирует присоединяться к международной группе REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs task force), которая занимается поиском и арестом зарубежных активов россиян, следует из заявления Федерального департамента (министерства) экономики, образования и науки страны.
- Полиция Киева завела дело по статье "хулиганство" после проникновения верующих в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры, сообщила представитель столичной полиции Оксана Тищенко.
- Таможня Румынии начнет проверять все агропродовольственные товары с Украины, поскольку в них ранее было обнаружено превышение уровня пестицидов, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства.
- Бывшему депутату Верховной рады Украины предъявили обвинения в поддержке России из-за раздачи листовок, сообщили в офисе генерального прокурора Украины. Однако имени депутата не назвали.
- Члены российского правительства должны напрямую отвечать за развитие новых регионов (ДНР, ЛНР Херсонская и Запорожская области, которые в настоящее время контролирует РФ. – Ред.), заявил Путин.
- Следующие недели и месяцы будут критичны для Украины, США постараются обеспечить Киев необходимым – Белый дом.
- Ряд секретных документов Пентагона, оказавшихся в интернете в результате утечки, не соответствуют действительности, заявил в интервью CNN генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
- Власти Украины вызывают для консультаций своего посла в Беларуси из-за встречи Лукашенко с главой самопровозглашенной ДНР, сообщает МИД Украины.
- МИД КНР о плане Макрона по решению украинского кризиса: Китай поддерживает европейскую сторону в стремлении содействовать мирным переговорам.
- Министр обороны Великобритании Уоллес призвал не ожидать "мановения волшебной палочки", после которого Украина одержит победу. По его мнению, бои наверняка продолжатся и в следующем году.
- Власти Польши выработали механизм, в соответствии с которым зерно из Украины не будет оставаться на территории страны, информирует Польское радио.
- Болгария ввела временный запрет на ввоз украинского зерна, кроме транзита, объявил и.о. премьер-министра Гылыб Донев.
- Румыния рассматривает возможность принятия ограничительных мер в отношении украинской агропродукции, сообщил премьер-министр Николае Чукэ.
- Глава ЕК Фон Дер Ляйен обещала фермерам шести стран ЕС помощь в €100 млн за отмену запрета на импорт зерна с Украины – заявление Еврокомиссии.
- В России учебники по истории с разделом о "спецоперации" для учеников 10-х и 11-х классов поступят в школы 1 сентября, рассказали в Минпросвещения РФ.
- Госдума приняла закон об ограничении с июня дисконта на российскую нефть Urals по отношению к Brent при расчете экспортной пошлины на нефть.
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