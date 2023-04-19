О развитии Абайской области президенту доложил аким региона Нурлан Уранхаев

Глава области в своем докладе подчеркнул, что по итогам прошлого года достигнуты все основные показатели социально-экономического развития области, сообщает Zakon.kz.

Нурлан Уранхаев, выступая с докладом, отметил, что краткосрочный экономический индикатор по региону составил 104,9%.

"Наибольший рост зафиксирован в действующих субъектах предпринимательства более 120% (120,4%), промышленной продукции (109,7%) и строительстве (108,8%), обрабатывающей промышленности – 106%. Производственная активность положительно повлияла на социальные показатели", – подчеркнул глава области.

Вместе с тем больше 3 тыс. семей обеспечены жильем. В эксплуатацию ввели 340 тыс. кв. м жилья.

"Учитывая исторический, культурный и новый административный статус города Семей, а также тот факт, что около 60% населения региона проживает в городских районах, развитие областного центра находится в центре внимания. Бюджет города Семей примерно на 50% больше, чем в прошлом году. Продолжается работа по реализации dаших поручений, данных в ходе dашего визита в область", – добавил Нурлан Уранхаев.

Кроме того, для расширения транспортных коридоров в 2024-2025 годах планируется строительство железной дороги "Бахты-Аягоз" протяженностью 270 км. Вместе с тем в текущем году запланировано реализовать 54 проекта для обеспечения населения питьевой водой на 100%.

Так, в 2024-2025 годах планируется строительство 19 проектов водопроводных сетей. Помимо этого, в рамках реализации нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" до 2025 года в области планируется построить 65 объектов ПМСП, в этом году планируется начать строительство 57 объектов.





В целом по области взят хороший темп модернизации и строительства. Поставленные президентом задачи в области исполняются. Глава государства отметил, что с момента создания области сделано уже немало.

"За короткое время проделана большая работа, это нужно отметить. Однако впереди ещt много работы, нерешенных проблем немало. Эту работу нужно продолжить. Семей по праву считается одним из культурных городов страны. Надо обратить особое внимание на обустройство, естественно, нужно обратить внимание на инфраструктуру, поэтому работы впереди еще много", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.