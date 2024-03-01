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Аким Абайской области доложил Токаеву об экономических итогах региона

Аким Абайской области доложил Токаеву об экономических итогах региона, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 18:00 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Абайской области Нурлана Уранхаева об итогах социально-экономического развития региона за 2023 год, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Токаеву было доложено, что в прошлом году в экономику региона вложено инвестиций на 568,9 млрд тенге с ростом на 132,7%, при этом частные инвестиции увеличились на 131,5%. Количество действующих субъектов МСП достигло 53,2 тысячи с ростом на 107,1%.

"Нурлан Уранхаев сообщил, что в 2023 году промышленное производство увеличилось на 105,1%, сельское хозяйство – на 103,5%, а объем строительных работ вырос на 119,1%. По поручению президента в области реализуется Комплексный план социально-экономического развития, состоящий из 102 мероприятий с объемом инвестиций 1,9 трлн тенге. Прорабатываются проекты по строительству углехимического комплекса на месторождении Каражыра и третьей ветряной электростанции мощностью 1 ГВт", – говорится в сообщении.

На встрече было отмечено, что особое внимание уделяется развитию межрегионального приграничного сотрудничества. Совместно с СУАР КНР достигнуты договоренности о совместных инвестиционных проектах и строительстве временного пункта перехода на границе. Ведется работа по открытию авиарейса Семей – Тачэн, который даст импульс развитию туризма. Также подписана Дорожная карта по развитию сотрудничества с Республикой Татарстан.

"Глава государства был проинформирован о ходе разработки технико-экономического обоснования по строительству ТЭЦ-3. Согласно предварительному расчету, планируемая тепловая мощность составит 1200 Гкал/час и электрическая – 360 МВт. Также в регионе предусмотрена реализация 46 проектов с целью 100-процентного обеспечения населения чистой питьевой водой", – говорится в пресс-релизе.

В социальной сфере в рамках Национального проекта "Комфортная школа" до 2025 года планируется строительство 11 школ на 5700 мест. В рамках реализации Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" до 2025 года по области будет построено 65 объектов первичной медико-санитарной помощи на 10,8 млрд тенге.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию области и повышению благосостояния жителей.

1 марта 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова, который проинформировал о текущей законотворческой деятельности.

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Абайская область Уранхаев Нурлан Токаев Касым-Жомарт
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