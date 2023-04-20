Весь мир как карточный домик: к чему может привести конфликт военных элит в Судане

15 апреля в столице Судана городе Хартум и его окрестностях вспыхнули бои между силовыми структурами. Конфликт охватил столицу и, по меньшей мере, шесть из 18 штатов Судана. По последним данным, в результате беспорядков погибли 270 человек. Zakon.kz разбирался, в чем причина этих событий.

Боевые действия застали врасплох многих как в стране, так и за ее пределами. На данный момент, по данным ВОЗ, в результате ожесточенных боев в Судане погибли не менее 270 человек, среди которых трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН. Еще более 2,6 тыс. человек получили ранения. В отделении Международной федерации общества Красного Креста и Красного Полумесяца в Судане говорят, что система здравоохранения находится на грани коллапса.

По состоянию на 18 апреля конфликтующие стороны – армейское руководство и "Силы быстрого реагирования" (СБР) – договорись об установлении режима прекращения огня на одни сутки. Предложение об этом поступило от трехсторонней комиссии, в которую входят представители миссии ООН, Африканского союза и Межправительственной организации по развитию.



Сложно сказать, как долго продлится режим прекращения огня, и к каким результатам придут в итоге стороны. Очевидным может быть лишь напрашиваемый вывод – разразившийся в Судане военный конфликт между армией и СБР является следствием затянувшегося процесса передачи власти от военного командования к гражданскому управлению. В случае, если конфликтующим сторонам не удастся прийти к соглашению, жизнь граждан страны войдет в полосу очередной политической нестабильности, неопределенности и хаоса военного времени.

По словам главного эксперта КИСИ при Президенте РК Мухита Асанбаева, зревший конфликт в военном командовании страны стремительно перерос в открытое вооруженное противостояние после того, как две главные вооруженные группировки страны столкнулись в открытой борьбе за власть. В конфликт вступила армия под руководством ее командующего и главы Переходного суверенного совета генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана и "Силы быстрого реагирования", возглавляемые заместителем руководителя вышеуказанного совета Мохамедом Хамданом Дагало.

"Сейчас это конфликт военной верхушки. Два ключевых военных лидера, которые оба участвовали в военном перевороте и свержении президента Судана Омара аль-Башира в апреле 2019 года, сегодня обвиняют друг друга в провоцировании конфликта. Основная причина конфликта в военном руководстве страны – план включения СБР, а это около 100 тыс. бойцов, в состав регулярной армии и возникший вопрос о том, кто станет после этого главнокомандующим армией". Главный эксперт КИСИ при Президенте РК Мухит Асанбаев

С чего все началось

Рассказывая о предыстории конфликта, Мухит Асанбаев отметил, что после свержения в 2019 году президента Судана Омара аль-Башира, главнокомандующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан возглавил Переходный военный совет Судана, созданный для надзора за движением страны к демократическому правлению.

"Правда, за короткий период выяснилось, что военные не готовы передать управление страной гражданскому руководству. Переходный военный совет был преобразован в Суверенный совет, председателем которого вновь стал Абдель Фаттах аль-Бурхан, а Мохамед Хамдан Дагало был назначен его заместителем. Когда же подошел срок передачи власти гражданским властям, Абдель Фаттах аль-Бурхан вместе со своим вышеуказанным заместителем в октябре 2021 года устроили очередной военный переворот, свергнув гражданского премьер-министра Абдаллу Хамдука и прервав процесс демократических преобразований". Главный эксперт КИСИ при Президенте РК Мухит Асанбаев

В дальнейшем власть сосредоточилась в руках военных, а режим был значительно ужесточен, несмотря на постоянные гражданские протесты и рамочное соглашение, которое было заключено в декабре 2022 года. Оно должно было проложить путь к созданию переходного правительства, возглавляемого гражданскими лицами.

Сложности переходного периода

Дебаты о передаче власти гражданским неоднократно обсуждались военным руководством страны. Участие в них, по мнению эксперта, различных политических сил страны, внушало оптимизм. 5 декабря 2022 года политические партии и военные подписали рамочное соглашение, которое, по их словам, проложит путь к двухлетнему переходу к выборам под руководством гражданских лиц и положит конец противостоянию в обществе, спровоцированному переворотом в октябре 2021 года. Согласно договоренностям, военные должны были быть представлены лишь в совете безопасности и обороны, возглавляемом гражданским премьер-министром. Лозунг гражданских протестующих "Солдатам место в казармах, а партии идут на выборы", казалось, близок к реализации.

"Однако на деле оказалось, что соглашение представляет собой лишь приблизительный план того, как страна возобновит свой переход к демократии. В нем, в частности, не упоминались важные политические вопросы, касающиеся правосудия переходного периода, детали военной реформы, не были оговорены сроки и условия передачи власти от военных к гражданскому правительству. Кроме того, у соглашения нашлись противники, выступающие против переговоров политических партий и гражданских лидеров с военными. Немало их оказалось и в рядах исламистских фракций". Главный эксперт КИСИ при Президенте РК Мухит Асанбаев

В результате соглашение было отвергнуто несколькими крупными политическими силами. На этом фоне ситуация в стране стала развиваться по негативному сценарию.

Первая искра, или почему поссорились генералы

Мухит Асанбаев полагает, что включение СБР в состав армии был одним из спорных моментов соглашения о переходном периоде, заключенном в декабре 2022 года между военными и гражданскими лидерами. Возможно, Мохамед Хамдан Дагало был далеко не в восторге от такой возможной реструктуризации. Как отмечает AfricaNews.com, в своем недавнем телеобращении Мохамед Хамдан Дагало, участвовавший в перевороте против переходного правительства страны в 2021 году, назвал захват власти "ошибкой", выразив свое "сожаление".

"Выступление прозвучало на фоне обострения напряженности в связи с реструктуризацией СБР, что привело к срыву договоренностей о возвращении к гражданскому правлению в Судане. За неделю до высказываний Мохамед Хамдан Дагало командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что не потерпит независимого статуса СБР, и подчеркнул важность их слияния с суданской армией. В ответ Мохамед Хамдан Дагало туманно обвинил "остатки старого режима" в стремлении "вбить клин" между СБР и армией". Главный эксперт КИСИ при Президенте РК Мухит Асанбаев

Между тем, на этом фоне подписание итогового соглашения о создании гражданского правительства Судана, которое должно было состояться в начале апреля, было отложено с формулировкой "на неопределенный срок". Дальнейший ход событий стал развиваться в направлении нестабильности и появления признаков вакуума власти, что в итоге и привело к силовому противостоянию в военном руководстве страны. 13 апреля представитель армейского командования выступил по телевидению, обвинив СБР в развертывании подразделений по всей стране без согласия армии и предупредил о возможных столкновениях. Через несколько дней в столице страны Хартуме и его окрестностях прозвучали первые выстрелы.

На вопрос о том, какую позицию занимает население в этих событиях, эксперт отметил, что события в Судане – это очередная волна дестабилизации.

"В среде народа есть религиозные силы, которые выступают против военных, большинство гражданского населения однозначно против военных, но там выбирать не приходится, так как власть у военных. Потом нужно еще понимать, что все зависит от международного сообщества. Надо иметь в виду, что в таких условиях нет прозрачности, четкой работы политических институтов власти. В таких обществах обычно всегда скрыто присутствуют транснациональные корпорации. Речь идет о том, как новое гражданское правительство будет решать вопросы экономики и отношения с другими странами. Для суданцев это нестабильность, постоянное время хаоса, но, опять-таки, оно локализовано в рамках Судана". Главный эксперт КИСИ при Президенте РК Мухит Асанбаев

Обсуждая позиции соседних с Суданом стран и мирового сообщества, политолог подчеркнул, что, безусловно, война не приносит ничего хорошего. По его мнению, этот военный конфликт мешает трансграничной торговле, отпугивает туристов, а туризм – это большая часть доходов для африканских стран.

"Помимо всего прекращается поток инвестиций в страну. Поэтому эта война никому не выгодна, соседние страны это тоже понимают. В наше время невозможно безопасно жить в стране, когда в соседней идут боевые действия, потому что весь мир – как карточный домик, и все взаимосвязаны. К тому же, это противостояние военных может привести к массовому оттоку населения в соседние страны. Очевидно, что соседним государствам выгодно, чтобы этот конфликт был урегулирован как можно быстрее". Главный эксперт КИСИ при Президенте РК Мухит Асанбаев

Вместе с тем, Мухит Асанбаев полагает, что ситуация в конечном счете будет урегулирована. По его мнению, военное руководство Судана понимает, что в гражданском обществе страны нарастает недовольство гражданского населения действиями военных. В противном случае, Судану может грозить международная изоляция, санкции и другие политические последствия, которые будут нести угрозу благополучия военного руководства страны.

"Все что сейчас происходит в Судане – отголоски болезненного прошлого. Инерция этого негативного прошлого иссякнет, у нее уже нет такого потенциала, чтобы вводить всю страну заново в пучину гражданской войны и противостояния мировому сообществу. Сейчас ему не до Судана, так как в других частях мира происходят более масштабные события, которые напрямую влияют напрямую на судьбу Европы, поэтому Судан находится на периферии". Главный эксперт КИСИ при Президенте РК Мухит Асанбаев

Иначе говоря, Судан в гордом одиночестве оказался на краю пропасти, и сегодня от военных лидеров зависит, по какой тропинке страна пойдет дальше. Примеров, когда руководство страны предпочло силовое решение проблемы, на континенте достаточно. Хватит ли у генералов мудрости сесть за стол переговоров, и позволит ли это однажды провести в стране выборы? А пока они меряются силой, страдать продолжают мирные граждане.