К чему может привести конфликт Техаса и Байдена и при чем здесь выборы президента США

Вкратце напомним, напряжение между югом и центром США начало нарастать из-за решения Верховного суда, который предписал допустить сотрудников федеральной Пограничной службы до одного из участков границы.

Речь идет об участке длиной примерно 4 км, который сейчас контролируют техасские гвардейцы. Они не пускают к границе представителей федеральной Пограничной службы и фактически захватили контроль над Шелби-парком – небольшой территорией на берегу реки Рио-Гранде, которая в последнее время стала основным каналом нелегальной иммиграции из Мексики в США.

После этого, 24 января, губернатор штата Грег Эббот заявил, что исполнительная власть США несет конституционную обязанность обеспечивать соблюдение федеральных законов, защищающих штаты, включая действующие иммиграционные законы. Однако президент Джо Байден отказался обеспечивать соблюдение этих законов и даже нарушил их, в результате чего побил все рекорды нелегальной иммиграции.

По его данным, за последние три года южную границу США пересекли более 6 млн нелегальных мигрантов.

My statement on Texas' constitutional right to self-defense.

Поэтому, как отметил Грег Эббот, Техас намерен проводить собственную политику и продолжит защищать южную границу от нелегалов.

Texas’ razor wire is an effective deterrent against the illegal border crossings encouraged by Biden’s open border policies.



We continue to deploy this razor wire to repel illegal immigration. pic.twitter.com/PE8wiMYaYI