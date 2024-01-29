К чему может привести конфликт Техаса и Байдена и при чем здесь выборы президента США

Миграционный кризис на юге США получил новое развитие. Власти американского штата Техас отказались подчиняться администрации Джо Байдена. Zakon.kz выяснил у экспертов, какие угрозы несет в себе данный конфликт, а также как это может повлиять на ноябрьские выборы.

Вкратце напомним, напряжение между югом и центром США начало нарастать из-за решения Верховного суда, который предписал допустить сотрудников федеральной Пограничной службы до одного из участков границы.

Речь идет об участке длиной примерно 4 км, который сейчас контролируют техасские гвардейцы. Они не пускают к границе представителей федеральной Пограничной службы и фактически захватили контроль над Шелби-парком – небольшой территорией на берегу реки Рио-Гранде, которая в последнее время стала основным каналом нелегальной иммиграции из Мексики в США.

После этого, 24 января, губернатор штата Грег Эббот заявил, что исполнительная власть США несет конституционную обязанность обеспечивать соблюдение федеральных законов, защищающих штаты, включая действующие иммиграционные законы. Однако президент Джо Байден отказался обеспечивать соблюдение этих законов и даже нарушил их, в результате чего побил все рекорды нелегальной иммиграции.

По его данным, за последние три года южную границу США пересекли более 6 млн нелегальных мигрантов.

My statement on Texas’ constitutional right to self-defense. pic.twitter.com/seNFZdmujP — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 24, 2024

Поэтому, как отметил Грег Эббот, Техас намерен проводить собственную политику и продолжит защищать южную границу от нелегалов.

Texas’ razor wire is an effective deterrent against the illegal border crossings encouraged by Biden’s open border policies.



We continue to deploy this razor wire to repel illegal immigration. pic.twitter.com/PE8wiMYaYI — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 24, 2024

Таким образом, Техас выступил не только против администрации Джо Байдена, но и против решения Верховного суда, который пятью голосами против четырех постановил убрать колючую проволоку.

26 января на сайте Белого дома появилось заявление Джо Байдена, в котором он сообщил, что поручил своей администрации и двухпартийной группе сенаторов начать переговоры для разрешения кризиса на границе Техаса и Мексики.

"То, что было согласовано, – если оно будет принято в качестве закона – станет самым жестким и справедливым комплексом реформ для обеспечения безопасности границ, который когда-либо был в нашей стране. Это дало бы мне как президенту новые чрезвычайные полномочия по закрытию границы, когда она окажется перегружена. И, если бы мне предоставили такие полномочия, я бы воспользовался ими в тот день, когда подпишу закон", – говорится в сообщении Белого дома.

О текущей обстановке на юге США уже высказался и бывший президент Дональд Трамп. Он отметил, что нынешнее положение на границе – "худшее в истории".

Материал по теме Дональд Трамп считает ситуацию на границе оружием массового разрушения США

О чем говорят казахстанские политологи

Своим мнением о том, к чему может привести миграционный кризис в Техасе, поделились эксперты. Политолог Газиз Абишев отметил, что серьезную угрозу гражданской войны этот конфликт не несет. Происходящее он назвал юридической тяжбой, в результате которой стороны придут к компромиссу.

"Техас вряд ли выйдет из состава США, поскольку есть много механизмов, препятствующих сепаратизму. В конце концов национальные элиты этого не позволят", – добавил Газиз Абишев.

По его словам, ситуация в Техасе является частью мирового тренда против входящей миграции, наблюдаемой в Великобритании, Франции и Германии.

"Страны Восточной Европы, Ближнего Востока и Восточной Азии, добившись экономического успеха, тем не менее очень жестко пресекают миграционные потоки, поэтому у них все стабильно. А гуманное западное общество, приняв десятки миллионов человек за последние полтора десятилетия, постепенно пересматривает подходы, поворачиваясь к более твердому режиму. Пример США станет ориентиром для других стран", – объяснил политолог Газиз Абишев.

Эксперт считает, что накаленная обстановка на юге США может продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от решимости сторон. Но все это так или иначе повлияет на ноябрьские президентские выборы.

"Губернатор и прочие республиканцы в преддверии ноябрьских всеобщих выборов играют на антимигрантских страхах. В свою очередь Байден рассчитывает на голоса натурализованных мигрантов и их потомков на выборах, также на него давят ультралевые демократы, потому он не может просто так согласиться с властями Техаса", – отметил Газиз Абишев.

Он подчеркнул, что электорат США уже раскололся на сторонников Трампа, антитрампистов, умеренных демократов и республиканцев, есть и неопределившиеся. В случае, если последние расценят действия Байдена как потворство нелегальной миграции, несколько процентов могут от него уйти в абсентеисты, то есть вовсе проигнорировать выборы.

Политический аналитик Дулатбек Кыдырбекулы также придерживается мнения, что власти США не допустят гражданской войны, а будут искать компромисс между федеральным законом и законом штатов.

Также эксперт уверен, что в президентской гонке конфликт в Техасе может обернуться против самого Байдена.

"Нужно учесть тот момент, что во многих штатах правят республиканцы, естественно, они техасский конфликт просто подхватят, чтобы выступить против Байдена. Кроме того, Трамп очень яро рвется в президентскую гонку, чтобы получить реванш за свой проигрыш. И он также эту ситуацию будет использовать против Джо Байдена, поскольку закрытие американо-мексиканской границы было его инициативой", – заявил Дулатбек Кыдырбекулы.

Фото: pexels

Политолог Казбек Бейсебаев считает, что сегодня все возможно, отмечая жесткую линию противостояния между республиканцами и демократами в США. В связи с этим, как отмечает эксперт, страна давно уже разделилась на два непримиримых лагеря, и потому сегодня вполне можно допустить, что противостояние может перейти в пусть и небольшой, но вооруженный конфликт.

В свою очередь политолог Данияр Ашимбаев отмечает, что обстановка на границе Техаса и Мексики неспроста накалилась именно в предвыборный год.

"Ситуация вокруг Техаса рассматривается как элемент предвыборной кампании, который трамписты толкуют по-своему, байденисты – по-своему. Но выводить его в военную сферу никто не собирается, идет своего рода "игра нервов". Каждая сторона, по сути, осталась при своем мнении. Сейчас просто нужно будет где-то снизить уровень конфликтности, чтобы случайно не спровоцировать вооруженный конфликт, который ни тем, ни другим не нужен", – сказал Данияр Ашимбаев.

По его словам, вопрос уже уходит из плоскости прямого конфликта в законодательную сферу. О чем уже дал понять президент Байден, заявив о разработке нового закона.

"Тем не менее не исключено, что обострение конфликта вокруг Техаса поднимет вопрос о замене кандидата от демократической партии на ноябрьских выборах. Действующий президент Джо Байден сейчас непопулярен. Он остается в игре, потому что по социологическим исследованиям считается, что только он сможет победить Трампа. Других кандидатур в демократической партии не появилось, отсюда пошли разговоры о том, что может вернуться кто-то из старой партии. Поэтому возможно, что в ходе этого миграционного кризиса могут "слить" и самого Джо Байдена", – заключил Данияр Ашимбаев.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. По счету это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США в случае, если Джо Байден проиграет или не будет в них участвовать.