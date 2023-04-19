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В двух крупных городах Германии из-за забастовки отменены сотни рейсов

авиагавань Фото: pixabay
В аэропортах Дюссельдорфа и Гамбурга из-за забастовки сотрудников отменены сотни рейсов, сообщает Zakon.kz.

На сайтах немецких воздушных гаваней уточняется, всего отменено около 300 рейсов, что в целом затрагивает около 80 тыс. путешественников.

"Из-за забастовки Verdi (немецкий профсоюз – Ред.) со среды, 19 апреля, 22:00, до пятницы, 21 апреля, 23:00, в аэропорту Гамбурга регулярные вылеты невозможны. Отмены и задержки рейсов также следует ожидать по прибытии. Пассажиров просят связаться со своей авиакомпанией для отмены/перебронирования", – говорится в сообщении на сайте аэропорта Гамбурга.

Предупредительную забастовку 20 и 21 апреля профсоюз Verdi призвал и сотрудников сектора авиационной безопасности аэропорта Дюссельдорфа.

"Ожидается более длительное время ожидания и отмена рейсов", – сказано на сайте аэропорта.

Согласно информации портала reisereporter, профсоюз Verdi требует надбавок за работу в ночное время, субботу, воскресенье и в праздничные дни, а также более строгих правил коллективных переговоров в отношении оплаты сверхурочных. Однако пока прорыва в переговорах с Федеральной ассоциацией предприятий авиационной безопасности не произошло. Вот почему Verdi теперь хочет еще больше усилить давление, указывает портал.

Отметим, что в конце марта жители Германии столкнулись с серьезными перебоями в работе транспорта, так как сотрудники транспортных служб по всей стране устроили забастовку, требуя повышения заработной платы в условиях стремительной инфляции.

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