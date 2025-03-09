#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
494.84
537.4
5.58
Мир

Забастовка в Германии: аэропорт Гамбурга закрыт, отменены сотни рейсов

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 20:00 Фото: unsplash
В аэропорту Гамбурга (Германия) 9 марта началась внезапная забастовка наземного персонала, которая привела к отмене почти всех входящих и исходящих рейсов, сообщает Zakon.kz.

Это случилось за день до объявленной забастовки в 11 крупнейших аэропортах Германии, которая намечена на 10 марта, пишет DW. 

По информации представителей аэропорта, из 144 прилетов и 139 вылетов были выполнены лишь 10 рейсов утром, остальные были отменены. Многие пассажиры, сдавшие багаж, столкнулись с трудностями, так как не могли вернуть его из-за остановки работы.

Профсоюз Ver.di подтвердил участие своих членов в протестах и сообщил, что забастовка в Гамбурге проводится без предварительного уведомления. В результате аэропорт временно закрылся, и все рейсы на день были приостановлены.

Масштабная забастовка, организованная профсоюзом Ver.di, должна начаться 10 марта и затронет крупнейшие аэропорты Германии, включая Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Гамбург и другие. Профсоюз требует повышения заработной платы на 8% или минимум на 350 евро в месяц, а также улучшения условий труда, увеличения надбавок за тяжелые работы и предоставления дополнительных выходных.

По оценкам немецкого объединения аэропортов ADV, забастовка может привести к отмене более 3400 рейсов и затруднить путешествия для более 500 000 пассажиров.

9 марта аэропорт Алматы столкнулся с задержками рейсов из-за сильного снегопада. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Мужчина открыл огонь у Белого дома в Вашингтоне
Мир
19:11, Сегодня
Мужчина открыл огонь у Белого дома в Вашингтоне
13 тысяч поддельных плиток дубайского шоколада планировали ввезти в Германию из Турции
Мир
17:37, Сегодня
13 тысяч поддельных плиток дубайского шоколада планировали ввезти в Германию из Турции
Более 350 тысяч домов остались без света в Австралии из-за циклона Альфред
Мир
16:21, Сегодня
Более 350 тысяч домов остались без света в Австралии из-за циклона Альфред
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: