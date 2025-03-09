Забастовка в Германии: аэропорт Гамбурга закрыт, отменены сотни рейсов

В аэропорту Гамбурга (Германия) 9 марта началась внезапная забастовка наземного персонала, которая привела к отмене почти всех входящих и исходящих рейсов, сообщает Zakon.kz.

Это случилось за день до объявленной забастовки в 11 крупнейших аэропортах Германии, которая намечена на 10 марта, пишет DW.

По информации представителей аэропорта, из 144 прилетов и 139 вылетов были выполнены лишь 10 рейсов утром, остальные были отменены. Многие пассажиры, сдавшие багаж, столкнулись с трудностями, так как не могли вернуть его из-за остановки работы.

Профсоюз Ver.di подтвердил участие своих членов в протестах и сообщил, что забастовка в Гамбурге проводится без предварительного уведомления. В результате аэропорт временно закрылся, и все рейсы на день были приостановлены.

Масштабная забастовка, организованная профсоюзом Ver.di, должна начаться 10 марта и затронет крупнейшие аэропорты Германии, включая Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Гамбург и другие. Профсоюз требует повышения заработной платы на 8% или минимум на 350 евро в месяц, а также улучшения условий труда, увеличения надбавок за тяжелые работы и предоставления дополнительных выходных.

По оценкам немецкого объединения аэропортов ADV, забастовка может привести к отмене более 3400 рейсов и затруднить путешествия для более 500 000 пассажиров.

9 марта аэропорт Алматы столкнулся с задержками рейсов из-за сильного снегопада.