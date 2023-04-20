Гороскоп на 20 апреля для всех знаков зодиака

Четверг, 20 апреля 2023 года, будет неблагоприятным днем, уверяет астролог Ирина Богдан. Эксперт сделала прогноз по каждому знаку зодиака на этот день, предостерегая от ошибок и давая советы, как избежать неприятностей, сообщает Zakon.kz.

Овен

Для Овнов этот день будет очень сложным. Не торопитесь и не принимайте поспешные решения. Не поддавайтесь манипуляциям и постороннему давлению. Вообще постарайтесь держаться подальше от токсичных людей.

Телец

Тельцов сегодня будут окружать провокаторы. Лучше взять себя в руки и не поддаваться негативному влиянию. Просто молча уйдите от конфликта и займитесь своими прямыми задачами.

Близнецы

Для Близнецов интересный и в то же время очень сложный день. Вы узнаете очень много новой информации. Причем как хорошей, так и той, которая вас огорчит.

Рак

Ракам следует готовиться к эмоционально нестабильному дню. Не торопите события и не спешите решить все и сразу. Всему свое время. Тем более что некоторые ситуации затянутся во времени из-за ваших недоброжелателей.

Лев

Львы допустили ряд ошибок, и сегодня наступит время их исправлять. Более того, возникнет несколько ситуаций, которые потребуют от вас обдуманных действий. Поэтому не спешите и тщательно анализируйте каждый свой шаг. Сначала думайте – потом делайте.

Дева

Девам повезло – этот день для вас будет захватывающим и интересным. Трудностями вас не испугаешь, поэтому все препятствия вы легко преодолеете. Тем самым заработаете безупречный авторитет.

Весы

Для Весов этот день тоже не будет трудным или плохим. К вам обратятся за помощью, и постарайтесь не отказать. Помогите хотя бы советом.

Скорпион

Скорпионов сегодня будут все вокруг в чем-то обвинять. Вам придется доказывать свою невиновность, и это окажется непростым занятием.

Стрелец

Стрельцы сегодня будут что-то искать. Скорее всего, ничего не найдете, но сам процесс вас очень порадует и принесет интересные знакомства.

Козерог

Козерогам сегодня захочется все расставить по своим местам и установить справедливость. Несмотря на проблемы и обстоятельства, вы все сделаете правильно. Главное ваше внимание должно быть сосредоточено на мелочах.

Водолей

В общем, неплохой день для Водолеев. Однако возможны какие-то мелкие потери. Постарайтесь сами проверять всю поступившую информацию и никому не доверяйте, пишет Ftimes.ru.

Рыбы

День будет эмоционально напряженным для Рыб. Кто-то попытается вывести вас из себя. Однако не стоит отвечать на провокации. Держите себя в руках и сохраните лицо.

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