Возражение на исполнительную надпись должник сможет направить на электронную почту нотариуса

Министерство юстиции разработало проект поправок в приказ "Об утверждении форм нотариальных свидетельств и постановлений, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых нотариусами документах", сообщает Zakon.kz.

Проект содержит обновленную форму, по которой нотариусы будут совершать исполнительную надпись.

В пояснении к предложенным поправкам говорится:

Ранее должники могли подать возражение только двумя способами – лично нотариусу, либо направить с уведомлением, при этом засвидетельствовав подлинность подписи на нем.

Благодаря вносимым изменениям теперь исключается нотариальное засвидетельствование подлинности подписи, которое требовало дополнительных финансовых и временных расходов.

Также внесен новый альтернативный способ подачи возражения путем направления на электронную почту нотариуса. Если должник не имеет возможности подать возражение лично нотариусу или направить почтовой связью, ему достаточно направить свое возражение на электронную почту нотариуса.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 мая 2023 года.