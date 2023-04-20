В Алматы оштрафовали городское предприятие водоснабжения на 120 млн тенге

"Городское предприятие водоснабжения Водснаб" оштрафовали на 120 млн тенге за некачественные услуги в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом сообщил аким Алматы на встрече с жителями Бостандыкского района.

"Что касается некачественных услуг электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, которые жителям микрорайона "Ерменсай" оказывало ТОО "Городское предприятие водоснабжения Водснаб" (ранее называлось ТОО "Орхан"), хотел бы сообщить, что принято решение безвозмездно передать на баланс города электрические линии протяженностью 4,2 км. Сама же компания оштрафована на 120 млн тенге". Ерболат Досаев

Глава мегаполиса добавил, что для повышения качества оказания коммунальных услуг жителям Бостандыкского района в этом году запланирована реконструкция 25 км инженерных сетей, в том числе более 6 км водопроводных сетей, 0,9 км теплотрассы, ремонт 16,5 км высоковольтных электрических кабельных линий, 1,5 км подземного газопровода среднего давления.

Также в июне на присоединенных территориях начнется реконструкция 47,2 км электрических сетей. Аким пообещал, что работы планируют завершить в апреле 2024 года.

Ранее Досаев ответил на жалобы жителей о плохом освещении в Алматы.

