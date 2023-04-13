Досаев ответил на жалобы жителей о плохом освещении в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района заявил, что для хорошего освещения в городе нужно заменить шкафы наружного управления. В этом году акимат заменит 800 таких устройств, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Одна из жительниц района попросила главу мегаполиса возобновить патрулирование в районе. Женщина рассказала, что в прошлом году это помогло в борьбе с наркозакладчиками.

Также она попросила акима установить камеры и обеспечить стабильное освещение.

"Если у нас есть места закладок, про которые знаете вы или другие, я дам поручение акиму района поставить там камеры. Пока по освещению в городе нестабильно. Например, фонарь стоит новый, а шкаф управления наружного освещения – старый. Нам нужно заменить шкафы управления наружного освещения. В этом году собираемся это сделать, появятся около 800 новых", – ответил аким Алматы Ерболат Досаев.

Ранее Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района объяснил, как будут решать проблему с пробками в городе.

Пообещал жителям начать в октябре строительство новой школы на территории бывшего машиностроительного завода и вернуть арендованные от имени города автостоянки в "Алматы паркинг".