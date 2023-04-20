Казахстанские шахматистки уступили сборной мира

В Астане завершился третий заключительный день шахматного поединка между женской командой Казахстана и сборной мира, в котором успеха добились гости, сообщает Zakon.kz.

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Если стартовые два дня шли состязания в рапиде, то третий день был посвящен блицу. Бибисара Асаубаева дважды выиграла у 4-х кратной чемпионки мира Хой Ифань в рапиде, а в блице у нее также сенсационно выиграла Меруерт Камалиденова. Удивила Алуа Нурманова, которая стала самой результативной среди казахстанских шахматисток на этом турнире – 11 побед, передает пресс-служба ФШК.





Фото: Instagram/kzchessfederation

Наряду с нашими опытными шахматистками сражались молодые и талантливые Меруерт Камалиденова, Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева, Алуа Нурманова и Зарина Нургалиева, для которых данный матч стал прекрасной возможностью проявить себя, поставить для себя новые планки для будущего развития. Каждая из шахматисток проявили себя ярко, с хорошим настроем и волей к победе, и достойно представили Казахстан.





Фото: Instagram/kzchessfederation

В упорной борьбе казахстанская команда уступила сборной мира со счетом 73:55, одержав, тем не менее, ряд ярких побед в ходе соревнований. Первый день турнира остался за сборной мира со счетом 18,5:13,5. Во второй день казахстанки одержали убедительные победы в первых трех раундах, но, гости оказались сильнее в последнем, и сохранили лидерство со счетом 34,5:29,5. Третий решающий день противостояния начался играми в блиц. Это динамичный вариант игры, где на тур отводится 10 минут, время на обдумывание ходов ограничено.





Фото: Instagram/kzchessfederation

По итогам трехдневного матча перевес оказался на стороне сборной мира, 73 очка против 55 у сборной Казахстана.



"Уступили сборной мира, но наши девушки показали выдающуюся игру. Они оказались более чем достойными соперницами для лучших шахматисток планеты. Результаты матча подтверждают, что наша команда – одна из сильнейших в мире. Мало кто бы мог претендовать на лучшие результаты против такого звездного состава, который приехал к нам в гости. Мы по-настоящему гордимся нашими спортсменками, уверена, что их главные достижения значительно превзойдут все наши ожидания". Гульмира Даулетов, директор ФШК

Каждая сборная состояла из двух команд. В команде А сборной Казахстана были Бибисара Асаубаева, Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова и Меруерт Камалиденова. В казахстанскую команду В вошли шахматистки возрастом до 14, до 16, до 18 и до 20 лет: Ксения Балабаева, Алуа Нурманова, Лия Курмангалиева и Зарина Нургалиева.



В состав сборной мира А были включены Хоу Ифань (Китай), Харика Дронавалли (Индия), Гюнай Мамедзадэ (Азербайджан), Нана Дзагнидзэ (Грузия). В юниорской команде В - Нургюль Салимова (Болгария), Жока Гаал (Венгрия), Шри Б. Савита (Индия) и Афруза Хамдамова (Узбекистан).

Женский турнир прошел в рамках событий, посвященных Матчу за звание чемпиона мира 2023 между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем.

