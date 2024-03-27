Казахстанские хоккеистки выступят на женском чемпионате мира

27 марта женская сборная Казахстана по хоккею объявила состав на чемпионат мира по хоккею среди женских команд в дивизионе IIA, сообщает Zakon.kz.

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По данным пресс-службы Казахстанской федерации хоккея, за путевку в первый дивизион сборная Казахстана поборется с командами Бельгии, Испании, Исландии и Мексики. С 27 марта по 5 апреля запланирован подготовительный сбор в месте проведения соревнований в городе Канильо, Андорра на высоте 2000 м.

В окончательную заявку попали 22 игрока. Из них 20 полевых и два вратаря. При этом среди вратарей представлены Полина Говтва из команды "Торпедо" города Усть-Каменогорск и Арина Щеколова из столичной команды "Томирис".

Арина Щеколова, фото: Instagram/arina_vara20

Накануне другая казахстанская спортсменка – единственная представительница казахстанского ММА в знаменитом американском промоушене UFC Мария Агапова – известила болельщиков о скором выходе в клетку.