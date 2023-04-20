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В Алматы реконструируют парк "Южный"

В Алматы реконструируют парк "Южный" Фото: Instagram/south_park_almaty
Аким Алматы 20 апреля пообещал жителям Бостандыкского района реконструировать парк "Южный" в 2024 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава города отметил, что маслихат Алматы рассматривает предложение о выделении средств на разработку проектно-сметной документации по благоустройству и озеленению парка.

"Реализация проекта планируется в 2024 году", – уточнил Ербоалт Досаев.

По его словам, также для комфортного проживания жителей планируется благоустройство четырех общественных пространств.


"Это набережная реки Большой Алматинки от отстойника №1 до проспекта Абая протяженностью 7,1 км, парк на месте бывшей резиденции, реконструкция парка Первого президента, территория, прилегающая к международному комплексу лыжных трамплинов "Сункар"". Ербоалт Досаев

Ранее стало известно, что в госсобственность вернули парк "Южный" в Алматы.

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