В госсобственность вернули парк "Южный" в Алматы

В Алматы завершена процедура изъятия для госнужд земельного участка парка "Южный", сообщает Zakon.kz.

На одной из встреч акима Алматы Ерболата Досаева с жителями Бостандыкского района жителями города было инициировано обращение о необходимости изъятия данного земельного участка в госсобственность и проведения работ по обустройству парка.

"5 октября 2022 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы иск акимата об изъятии земельного участка для госнужд был удовлетворен, сумма компенсации определена в размере 2 338 817 000 тенге (согласно заключению экспертов № 5386 от 21 сентября 2022 года). 22 декабря 2022 года Алматинским городским судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 13 января 2023 года сумма компенсации перечислена ТОО "Jusan Property". Пресс-служба акимата Алматы

В настоящее время Управлением экологии и окружающей среды города готовятся необходимые документы для разработки проектно-сметной документации по благоустройству парка "Южный".

В 2007 году земельный участок в Бостандыкском районе, южнее ул. Си Синхая, восточнее ул. Жарокова (кад. № 20-313-011-518) был предоставлен в частную собственность ТОО "Turkuaz Invest" для строительства и эксплуатации многоэтажного жилого дома (постановление акимата г. Алматы от 08.11.2007 г. №9/1097-39). Позднее участок был передан ТОО "Jusan Property".

В октябре 2022 года рынок "Барыс-4" в Алматы вернули в госсобственность.