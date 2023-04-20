Казахстан и Туркменистан договорились о режиме пересечения госграницы

Депутаты Сената ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сената Алишер Сатвалдиев сообщил, что целью закона является ратификация Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы, совершенного в Ашхабаде 25 октября 2021 года.



"Закон направлен на установление правовой основы и урегулирования отношений между Республикой Казахстан и Туркменистаном на государственной границе. Соглашением предусматривается установление режима казахстанско-туркменской государственной границы и дальнейшее укрепление национальной безопасности Республики Казахстан", – добавил он.

Согласно нормам Соглашения режим казахстанско-туркменской государственной границы определяется правилами, действующими на границе и в приграничных полосах, включающими в себя порядок:

содержания казахстанско-туркменской государственной границы;

пересечения казахстанско-туркменской государственной границы лицами, транспортными средствами и перемещения через нее грузов и иного имущества;

пропуска лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества через казахстанско-туркменскую государственную границу;

осуществления полетов над казахстанско-туркменской государственной границей и пограничными полосами;

ведения хозяйственной, промысловой, исследовательской, изыскательской или иной деятельности, проведения общественно-политических, культурных и иных мероприятий на казахстанско-туркменской государственной границе, пограничных полосах, а также в пределах пограничных вод (в том числе пользование ими);

разрешения пограничных инцидентов.

Отмечается, что Соглашение является бессрочным и действует до тех пор, пока одна из сторон по дипломатическим каналам в письменной форме не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить его действие.