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Казахстан и Туркменистан договорились о режиме пересечения госграницы

Казахстан, Туркменистан, Сенат Фото: pxhere
Депутаты Сената ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сената Алишер Сатвалдиев сообщил, что целью закона является ратификация Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы, совершенного в Ашхабаде 25 октября 2021 года.

"Закон направлен на установление правовой основы и урегулирования отношений между Республикой Казахстан и Туркменистаном на государственной границе. Соглашением предусматривается установление режима казахстанско-туркменской государственной границы и дальнейшее укрепление национальной безопасности Республики Казахстан", – добавил он.

Согласно нормам Соглашения режим казахстанско-туркменской государственной границы определяется правилами, действующими на границе и в приграничных полосах, включающими в себя порядок:

  • содержания казахстанско-туркменской государственной границы;
  • пересечения казахстанско-туркменской государственной границы лицами, транспортными средствами и перемещения через нее грузов и иного имущества;
  • пропуска лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества через казахстанско-туркменскую государственную границу;
  • осуществления полетов над казахстанско-туркменской государственной границей и пограничными полосами;
  • ведения хозяйственной, промысловой, исследовательской, изыскательской или иной деятельности, проведения общественно-политических, культурных и иных мероприятий на казахстанско-туркменской государственной границе, пограничных полосах, а также в пределах пограничных вод (в том числе пользование ими);
  • разрешения пограничных инцидентов.

Отмечается, что Соглашение является бессрочным и действует до тех пор, пока одна из сторон по дипломатическим каналам в письменной форме не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить его действие. 

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