Казахстан и Туркменистан договорились совместно бороться с преступностью
Депутаты Сената на пленарном заседании 13 ноября 2025 года ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.
Представил документ депутат Евгений Больгерт. Он напомнил, что Соглашение было подписано 10 октября 2024 года в Ашхабаде в рамках официального визита главы государства в Туркменистан.
Соглашение создает правовую основу для эффективного взаимодействия и охватывает весь комплекс современных угроз, включая:
- организованную преступность, терроризм и экстремизм (включая их финансирование);
- коррупционные и экономические преступления;
- преступления в сфере информационных технологий (киберпреступность);
- предусматривает возможность расширения сотрудничества по иным видам преступлений.
Сотрудничество осуществляется через исполнение взаимных запросов, обмен оперативно-розыскной и криминалистической информацией, обмен опытом, специалистами, а также содействие в обучении и повышении квалификации правоохранительных органов.
"Документ обеспечивает не только оперативное взаимодействие, но и развитие профессиональных компетенций. Следует отметить, что Казахстан имеет аналогичные соглашения с более чем 20 странами, включая Турцию, Узбекистан, Францию, ОАЭ. Ратификация Соглашения создаст надежную правовую основу для двустороннего взаимодействия, повысит эффективность расследования преступлений и укрепит национальную и региональную безопасность, взаимное доверие между компетентными органами", – подчеркнул сенатор.
Ранее депутаты Сената ратифицировали Соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах – участниках СНГ.
