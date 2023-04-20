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Казахстан в составе Китая: очередной фейк распространяют в Сети

Казахстан вошел в состав Китая: очередной фейк распространяют в Сети Фото: социальные сети
В Сети распространяется карта, якобы опубликованная Министерством природных ресурсов Китая, согласно которой часть Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Монголия, Кыргызстан и Дальний Восток являются частью Китая, сообщает Zakon.kz.

Stopfake.kz проверил, что это за карта на самом деле.

При помощи инструментов для обратного поиска изображений удалось найти эту карту. В российском сегменте Сети она впервые была опубликована в мае 2015 года в Twitter-аккаунте Fakomonic. Тогда подпись к ней гласила, что карта взята из школьного учебника.

В марте 2023 года карта вновь появилась в русскоязычном сегменте Сети, однако теперь утверждалось, что ее составили в Министерстве природных ресурсов Китая в рамках "Норм отображения содержимого в открытых картах" от 6 февраля 2023 года.

Поиск по названию нормативного акта с таким названием на китайском языке не дал никаких результатов.

"На официальном сайте Министерства природных ресурсов Китая есть страница Центра экспертизы картографических технологий. Там сказано, что всего центром выпущено 269 карт Китая. Их можно скачать на этой же странице. Ни одна из них не похожа на ту, которую сейчас распространяют в Казнете", – говорится в сообщении. 

Также важно отметить, что на распространяемой карте есть надпись на китайском языке, которая означает "Карты Китая в начале династии Цин".

Действительно, опубликованные в Сети карты Китая той эпохи (с 1644 года) совпадают с распространяемой картой.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что распространяемая карта историческая и демонстрирует границы Китая времен династии Цин. В русскоязычном сегменте Сети она распространяется с 2015 года в разных контекстах. На сайте Министерства природных ресурсов Китая карта не опубликована.

Ранее в Казнете появилась фейковая информация о введении визового режима для жителей Жанаозена.

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